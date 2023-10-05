Мясников заявил о способе предотвращения новой пандемии

Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах в Подмосковье уже прошли более 100 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Там напомнили, что такие комплексы работают в самых оживлённых местах: у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. В ведомстве отметили, что вакцинация – единственный эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений.



Сделать прививку можно по пути на работу или другим делам. Для этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.



График выездов мобильных комплексах можно найти на сайте подмосковного Минздрава.



Сделать прививку в рамках кампании по вакцинации от гриппа можно и в поликлиниках.

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