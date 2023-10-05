Мясников заявил о способе предотвращения новой пандемии

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«Мы понимаем, что эффективность вакцин в предотвращении заболевания не очень высока, поэтому основной акцент делается на способности бивалентных вакцин предотвращать тяжелое течение болезни у групп риска, таких как иммунокомпрометированные, пожилые, хронически больные, с ожирением и другие», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
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