Мясников заявил об опасности исключения из питания соли

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что в больших количествах соль вредна для организма, однако исключать её из рациона совсем тоже опасно.
Он отметил, что недостаток соли в организме может привести даже к смерти.
Он напомнил, что минимальный допустимый уровень потребления соли составляет три грамма в день.
А доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета «Реавиз» Татьяна Руженцова заявила, что для того, чтобы не заболеть в период простуд необходимо меньше контактировать с заболевшими и соблюдать все меры гигиены. В беседе с argumenti.ru она рекомендовала больше бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни и заниматься физической активностью.
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«Без соли человеческий организм не может функционировать. Снижение уровня натрия ниже определенного уровня может вызвать серьезные неврологические проблемы, судороги, потерю сознания и даже смерть. Иногда врачи наблюдают такое состояние у пациентов, которые выпивают большие объемы воды. Это называется «психогенной полидипсией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
А доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета «Реавиз» Татьяна Руженцова заявила, что для того, чтобы не заболеть в период простуд необходимо меньше контактировать с заболевшими и соблюдать все меры гигиены. В беседе с argumenti.ru она рекомендовала больше бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни и заниматься физической активностью.
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Мелисса Тимофеева