Мясников заявил об опасности синдрома Гийена-Барре

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявило, что синдром Гийена-Барре опасен тем, поражая периферические нервы, может вызвать паралич мышц, в том числе и дыхательных.
В последнем случае человека подключают к аппарату ИВЛ.
По словам эксперта заболевание может стать следствием бактериальной или вирусной инфекции, а также причиной недуга может стать вакцинация.
Синдром Гийена-Барре длиться от двух недель. Заболевание лечат при помощи инъекций иммуноглобулина, обмена плазмой и обеспечения дыхания в случае паралича дыхательной мускулатуры.
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По словам эксперта заболевание может стать следствием бактериальной или вирусной инфекции, а также причиной недуга может стать вакцинация.
«Гийен-Барре есть в России постоянно. Вспышек быть не может, это не инфекционное заболевание, а реакция на инфекции. Иногда мы не знаем, почему нервы начинают страдать. Случаи есть постоянно. В своей больнице я вижу 1-3 случая синдрома Гийена-Барре ежемесячно на протяжении многих лет», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.Читайте также:
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