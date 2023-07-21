Мытищинские хирурги сохранили репродуктивную функцию спортсмену с разрывом яичка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской городской клинической больницы сохранили репродуктивную функцию любителю здорового образа жизни, получившему разрыв яичка на тренировке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмно-диагностическое отделение обратился 27-летний мужчина с резкими болями и травмой левого яичника. Он пояснил, что получил её при падении во время тренировки.
Уже на четвёртые сутки пациента выписали. Мужчина прошёл реабилитацию и через два месяца сдал спермограмму. Все функции были восстановлены. Такой исход при подобной травме бывает крайне редко – один случай из тысячи.
Врачи отмечают, что решающую роль в полном выздоровлении пациента сыграло своевременное обращение к специалистам. Если бы пациент поступил на 3-4 часа позже, репродуктивные функции были бы утеряны.
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«Мы диагностировали полный разрыв яичка с признаками остановки кровотока. Четверти органа была полностью оторвана. Огромная гематома и отёк сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в практике урологов. Мы решили спасти функции травмированного органа. Под общей анестезией удалили оторванную часть, сохранив 70% яичка с придатком», – рассказал заведующий урологическим отделением больницы Гига Гвазава.
Врачи отмечают, что решающую роль в полном выздоровлении пациента сыграло своевременное обращение к специалистам. Если бы пациент поступил на 3-4 часа позже, репродуктивные функции были бы утеряны.
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Лора Луганская