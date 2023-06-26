Мытищинские врачи вернули зрение пациенту с разрывом сетчатки

Фото: Минздрав МО
В офтальмологическое отделение обратился 66-летний мужчина с жалобами на резкое ухудшение зрения левого глаза. Обследование выявило у пациента макулярный центральный разрыв сетчатки. Такое заболевание могут вызвать воспаление или микротравма глаза. Со временем это может привести к натяжению и разрыву сетчатки.
«Хирургическое вмешательство пациенту выполнили через небольшие проколы. Чтобы закрыть разрыв, мы применили метод инвертированного лоскута: часть мембраны глаза оставили, за неё подтянули сетчатку к центру и с помощью неё закрыли разрыв сетчатки» – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Назаров.Он пояснил что на момент обращения к медикам зрение мужчины на левом глазу составляло 20%, а после операции достигло 60%. Предполагается, что со временем оно улучшится ещё до 80%».
Пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что видновские врачи новый вид реконструктивной хирургии освоили.