На базе медсанчасти в Дубне открыли сосудистый центр

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом врип главы муниципалитета Тихомиров доложил губернатору Воробьёву
В городском округе Дубна в этом году завершили капремонт роддома, а на базе медсанчасти №9 ФМБА открыли долгожданный сосудистый центр. Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Максим Тихомиров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Ранее он доложил, что в ОЭЗ «Дубна» к концу года привлекут не менее 12 резидентов.
«Многие не верили, что в Дубне будет свой сердечно-сосудистый центр. Я благодарю вас, Андрей Юрьевич, коллег за то, что включили городской округ в схему маршрутизации. Теперь наши пациенты получают качественные медицинские услуги на территории муниципалитета. Специалисты центра приступили к работе, уже проводят первые операции», – рассказал Тихомиров.
Лора Луганская