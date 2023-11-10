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На форуме «Здравоохранение в Дубне» обсудили проблемы медобслуживания

10 ноября 2023, 21:44
Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Сотни жителей городского округа собрал второй форум «Здравоохранение в Дубне», сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров. В ДК «Октябрь» обсудили насущные вопросы медицинского обслуживания.
«Поговорили о позитивных изменениях в медсанчасти-9 и горбольнице, новых отделениях, сосудистом центре, оснащении современным оборудованием, о кадровых задачах, строительстве детской поликлиники, диспансеризации и вакцинации, оказании экстренной помощи и возможности попасть на приём к специалистам», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, жителей в основном интересуют простейшие вещи: как записаться к нужному врачу, получить лекарство.

«Поэтому мы с командой решили изменить подход: не ждать, когда человек обратиться к нам, а выйти на разговор самим. Власть должна быть максимально полезна людям и отвечать на все запросы, которые возникают», – добавил Тихомиров.
Форум был организованный при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

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#подмосковье
#московская область
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ВОЗ обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив оценки групп риска
10 ноября 2023, 20:57

Фото: iStock/Gargonia

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив систему оценки опасности вируса для человека, в том числе исключив людей старше 65 лет из группы высокого риска. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что ранее лица с хроническими заболеваниями, раком и иными болезнями попадали под категорию высокого риска. В организации добавили, что новый подход поможет медикам определять лиц с высоким, средним и низким риском госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Она также отметила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время.

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#анна попова
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#врач
#роспотребнадзор
#воз
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Россиянам раскрыли, как победить аллергию на холод
Врач Эдигер посоветовал бороться с первопричиной
10 ноября 2023, 20:12

Фото: istockphoto.com/Koldunov

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что для борьбы с аллергией на холод, которая считается «псевдоаллергией», надо установить и устранить причины такой реакции организма на низкие температуры.
Врач объяснил, что аллергия на холод проявляется при низких температурах и определённой влажности воздуха, однако это не есть классическая аллергия. У людей, которые испытывают реакции при холоде в организме уже есть какие-то антитела, которые при определённой погоде «активизируются», клеточная система иммунитета уже находится в каком-то специфическом состоянии. Причины этого состояние и надо искать в других аллергенах: продуктах, пыльцу, лекарства и т.д.

«Надо идти к аллергологу, сделать аллергопробы, чтобы выяснить, о чем идет речь, и начать поэтапную терапию. Конечно, можно просто устранить симптомы с помощью антигистаминных препаратов, но это не совсем то. Всё-таки, чтобы победить болезнь, необходимо бороться, прежде всего, с ее причиной», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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#здоровье
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Врач Заславская: Нужен индивидуальный подход в лечении постковидного состояния
10 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/nikkimeel

Врач-терапевт, профессор Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская заявила, что при лечении постковидного состояния необходимо ориентироваться на индивидуальные параметры и особенности пациента.
«Постковидное состояние является серьёзной проблемой, требующей комплексного и индивидуального подхода к лечению. Важно учитывать все проявления и симптомы у пациента, консультироваться с опытными специалистами и следовать рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни», — отметила в беседе с Pravda.Ru Заславская.

Специалисты напомнили, что постковидное состояние может проявляться по-разному, однако чаще всего оно выражено в слабости, немощности, депрессии, поражении периферических нервов и обострении хронических заболеваний.

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#коронавирус
#здоровье
#лечение
#врач
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Россиянам назвали неожиданный продукт, рекомендуемый при диабете
Доцент Быстров заявил о пользе топинамбура при диабете
10 ноября 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил об исключительной пользе топинамбура при сахарном диабете.
«Топинамбур — низкокалорийный продукт, в нём содержится масса витаминов, минералов, органических кислот и незаменимых аминокислот. Это растение содержит пребиотические вещества, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры ЖКТ, в частности кишечника. Инулин ─ природный полисахарид, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счёт чего снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с RT Быстров.

При этом, он отметил, что растение не прихотливо в выращивание.

А врач-диетолог Ольга Редина, в свою очередь, напомнила о вреде выпечки и сладостей для здоровья. По её словам, частое употребление таких продуктов может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая ожирение.

«Сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

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#диетолог
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#питание
#здоровье
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В Подмосковье в 2024 году закупят более 7 тыс единиц медоборудования
10 ноября 2023, 15:19

Фото: Минздрав МО

Для подмосковных медучреждений в будущем году планируют закупить 7,3 тыс единиц медицинского оборудования. Это предусматривает проект бюджета региона на 2024 год, сообщил председатель Мособдумы Игорь Брынцалов.
«Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены самым современным оборудованием», – сказал Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
По словам спикера, госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей. При этом в медучреждения будет поставлено 136 единиц тяжёлого оборудования. 

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#московская область
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#мособлдума
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В Волоколамске открылся фонд помощи гражданам с ограниченными возможностями
10 ноября 2023, 15:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Благотворительный фонд в поддержку ветеранов войны в Афганистане и участников Специальной военной операции открылся в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Фонд создан на базе волоколамского медико-диагностического центра святого Луки.

«Медцентр работает в Волоколамске с 2017 года. С самого его открытия оказываем помощь в лечении ветеранам-инвалидам Афганской войны, сейчас также будем поддерживать участников Специальной военной операции. Мужественным защитникам и членам их семей мы предоставляем скидку на оплату медицинских процедур и покупку лекарств в нашем аптечном пункте<…>», - отметила владелец медико-диагностического центра Ирина Карабанова. 

Кроме этого, медцентр сотрудничает с госпиталем Вишневского, куда направляют некоторых своих пациентов.

Стоит отметить, что целью создания фонда является дополнительная поддержка тем, кому необходима материальная помощь в реабилитаци и восстановлении после участия в военных действиях.

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#благотворительность
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В Роспотребнадзоре заявили, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными
Попова заявила, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными
10 ноября 2023, 14:17

Фото: iStock/peterschreiber.media

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Об этом Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ведомства, первый случай был зафиксирован 3 ноября. Она отметила, что все ​пациенты заразились вирусом за пределами нашей страны.

Ранее сообщалось, что на текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время. 

Напомним, первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента.

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#роспотребнадзор
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В Московской области привили от гриппа уже более 1 млн детей
10 ноября 2023, 14:10

Фото: Минздрав МО

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании в этом году прошли около 1 млн детей. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детсадах. В министерстве напомнили, что в первую очередь грипп опасен осложнениями. Именно поэтому важно обезопасить ребёнка и сделать прививку.
 
Записаться на приём можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье». Врач проведет осмотр ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку. 

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#минздрав мо
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#здравоохранение
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Россиянам раскрыли самый явный признак камней в почках
Врач Хухрев: Самый явный признак – почечная колика
10 ноября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/Staras

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что самым явным симптомом наличия камней в почках является почечная колика, проявляющаяся сильной резкой болью.
Также на недуг могут указывать рвота и появление крови в моче.

«Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота, и он «на стену лезет». Возникает это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет. <…> Когда же лезут мелкие камушки, они могут царапать стенки, и в моче может появляться кровь», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Также россиянам рассказали, как избавится от повышенного потоотделения без дезодорантов. Как передаёт utro.ru, специалисты рекомендуют наладить режим и рацион питания, не носить синтетическую одежду, а также выполнять простые нормы гигиены.

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