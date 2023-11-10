На форуме «Здравоохранение в Дубне» обсудили проблемы медобслуживания

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Сотни жителей городского округа собрал второй форум «Здравоохранение в Дубне», сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров. В ДК «Октябрь» обсудили насущные вопросы медицинского обслуживания.
«Поговорили о позитивных изменениях в медсанчасти-9 и горбольнице, новых отделениях, сосудистом центре, оснащении современным оборудованием, о кадровых задачах, строительстве детской поликлиники, диспансеризации и вакцинации, оказании экстренной помощи и возможности попасть на приём к специалистам», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.По его словам, жителей в основном интересуют простейшие вещи: как записаться к нужному врачу, получить лекарство.
«Поэтому мы с командой решили изменить подход: не ждать, когда человек обратиться к нам, а выйти на разговор самим. Власть должна быть максимально полезна людям и отвечать на все запросы, которые возникают», – добавил Тихомиров.Форум был организованный при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».
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