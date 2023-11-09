На Камчатке выявили первый случай гонконгского гриппа

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На Камчатке выявили первый подтверждённый случай сезонного гриппа А, известного под названием «гонконский». Об этом РИА Новости сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик.
Она отметила, что впервые этот штамм гриппа был выявлен в Гонконге в 1968-1969 годах, благодаря чему и получил своё название. Однако в настоящее время этот вид является обычным сезонным гриппом.
По словам Господарик, от этого штамма гриппа помогает вакцина «Ультрикс-квадри», которую предлагают жителям всех регионов России. При этом, по совету эпидемиологов, не стоит затягивать с прививкой, поскольку грипп опаснее коронавирусной инфекции и даёт более тяжёлые осложнения.
Также специалист добавила, что эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как благополучная.
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По словам Господарик, от этого штамма гриппа помогает вакцина «Ультрикс-квадри», которую предлагают жителям всех регионов России. При этом, по совету эпидемиологов, не стоит затягивать с прививкой, поскольку грипп опаснее коронавирусной инфекции и даёт более тяжёлые осложнения.
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Анастасия Чинкова