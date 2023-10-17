На конкурсе в Подольске определили лучших подмосковных водителей скорой помощи 

Фото: Минздрав МО
Работающий на Красногорской подстанции Андрей Рекунов стал победителем конкурса водителей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Финал состоялся в Подольске, в нём приняли участие 18 водителей – победители отборочных испытаний. Конкурсанты соревновались в выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле, и правил ГИБДД.
Второе и третье места в конкурсе заняли водители Дмитровской подстанции Павел Козлов и Алексей Вороньков. Специальный приз за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства получил Николай Лукоянов, работающий в Орехово-Зуеве.
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«Работа водителя скорой помощи имеет особое значение. От его действий зависит, насколько быстро бригада успеет приехать на вызов к пациенту, а также доставка пациента в стационар. Победитель и призёры нашего конкурса получат денежную премию в размере 110 тыс рублей, 70 тыс рублей и 50 тыс рублей соответственно», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Лора Луганская