На конкурсе в Подольске определили лучших подмосковных водителей скорой помощи 

Употребление варёных яиц способно увеличить продолжительность жизни человека, так как это доступный продукт, обеспечивающий организм высококачественным белком, который нужен для бесперебойного функционирования всех систем. Об этом в своём Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.