На подмосковном конкурсе выберут лучшего водителя скорой помощи

Фото: Минздрав МО
В Подмосковье пройдёт конкурс профессионального мастерства для водителей автомобилей скорой. Его организовала Московская областная станция скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Уже стартовали отборочные испытания, по итогам которых будут определены финалисты конкурса.
От работы водителя, его профессиональных навыков зависит оперативность прибытия бригады скорой помощи на место вызова, отметила зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Финал конкурса состоится 12 октября в Подольске. В нём примут участие 18 финалистов отборочных испытаний.
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От работы водителя, его профессиональных навыков зависит оперативность прибытия бригады скорой помощи на место вызова, отметила зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Мы решили поддержать наших водителей и определить лучших. По итогам конкурса победитель и призёры получат денежную премию: 110 тыс рублей – за первое место, 70 тыс рублей и 50 тыс рублей – за второе и третье», – пояснила Стригункова.К участию допускаются водители, проработавшие на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее полугода. Программа отборочных этапов включает теоретическую часть – проверку знаний правил дорожного движения, а также практическую. Практическая часть включает задания по скоростному маневрированию. Судьи фиксируют время прохождения тестирования и выполнения фигур.
Финал конкурса состоится 12 октября в Подольске. В нём примут участие 18 финалистов отборочных испытаний.
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Лора Луганская