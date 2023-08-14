На развитие цифровых решений для подмосковного здравоохранения заложили 2,2 млрд рублей

Фото: Минздрав МО
«Подмосковье занимает лидирующие позиции по цифровизации. Это касается и медицины. Жители активно пользуются цифровыми медицинскими сервисами. Так, в 2023 году жители оформили более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства», – сказал Голубев, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.В Московской области активно внедряются цифровые решения в сфере здравоохранения. Жители уже могут получить телемедицинскую консультацию, оформить электронный рецепт и полис ОМС.
Читайте также:
Подмосковным паллиативным пациентам стало проще оформить заявку на госпитализацию и сестринский уход
В Подмосковье запустили новый портал «Паллиативная помощь»
В Подмосковье проведут цикл лекций для будущих мам