На развитие цифровых решений для подмосковного здравоохранения заложили 2,2 млрд рублей

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».

12 и 13 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 23 парке региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Долгопрудного, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.

«Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за всё лето – уже более 6 тыс. прошедших диагностику», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.