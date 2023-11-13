На реконструкцию центра «Ясенки» в проект бюджета Подмосковья заложили 215 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мособлдума предусмотрела в проекте бюджета Подмосковья на реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» 215 млн рублей. В центре построят бассейн и благоустроят прилегающую территорию, сообщается на сайте регионального парламента.
«Реконструкция лечебного корпуса пройдёт в 2024-2025 годах. На эти цели планируется направить 215 миллионов рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Пропускная способность бассейна составит 12 посещений в смену, длина дорожек для плавания – 25 м. Кроме того, будет создан тёплый переход с первого этажа лечебного корпуса. Также планируется благоустройство прилегающей территории.
«В этом году Мособлдума приняла закон о предоставлении бесплатной реабилитации в центре «Ясенки» для участников спецоперации. Помощь уже получили 76 бойцов. В учреждении предоставляют индивидуальные программы реабилитации. Модернизация учреждения продолжится, поскольку об этом нас просили наши бойцы», – отметил Брынцалов.Он добавил, что в центр закупили новое оборудование, открыли компьютерный и симуляционный классы.
Читайте также:
В Подмосковье модернизировали работу 80 медицинских учреждений
В Подмосковье завершилась реконструкция реабилитационного центра «Ясенки»
Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию
Лора Луганская