На реконструкцию центра «Ясенки» в проект бюджета Подмосковья заложили 215 млн рублей

Супружеская пара пожаловалась, что их первая попытка секса втроем стала неловкой, так как третья партнерша неуместно пошутила. Писатель, коуч по сексу и отношениям Закари Зейн рассказал, как правильно реагировать на специфические ситуации в спальне, пишет Men's Health.