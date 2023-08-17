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На высокотехнологичную медпомощь жителям Подмосковья направлено 3,6 млрд рублей

17 августа 2023, 14:45

Фото: Минздрав МО

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Подмосковья в 2023 году была оказана более 19 тысяч раз. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлдумы. На оказание подобного вида помощи направлено более 3,6 млрд рублей.

«При заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, жители Московской области могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально, в том числе, при лечении онкологических заболеваний», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
Подать заявление на получение высокотехнологической медицинской помощи можно на региональном портале госуслуг.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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Диетолог Арзамасцев: Пить кофе с целью похудеть – бесполезно
17 августа 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/Anna Kim

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что употребление кофе вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, однако это не способствует снижению веса.
По его словам, пить кофе с целью похудеть – бесполезно.

«Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток. <…> Кофе просто выводит у человека воду, но этот продукт стимулирует жиросжигание», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

В свою очередь, пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, что для поддержания молодости и привлекательности необходимо это высыпаться по ночам.

«Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Ованесовой.

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#кофе
#косметолог
#питание
#сон
#здоровье
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Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорожденному с патологией кишечника
17 августа 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре на 32-й неделе беременности на свет появился мальчик весом 1800 г с многочисленными пороками развития.
Малышу диагностировали: аномалию сердца, патологию мозга и высокую кишечную непроходимость в виду атрезии двенадцатиперстной кишки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Под атрезией двенадцатиперстной кишки понимается, что два конца не были соединены между собой и заканчивались слепо.

Подмосковные врачи провели уникальную операцию по соединению двух концов двенадцатиперстной кишки. 

Операцию проводили опытные хирурги Московского областного перинатального центра.
«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки, на них был наложен анастомоз по Кимура. То есть две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек и сшиты между собой в виде ромба. В результате нам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта», — рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина.
После операции через небольшой промежуток времени врачи провели повторную диагностику, которая показала, что проходимость кишечника удалось полностью восстановить. 

Малыш с множественными патологиями на сегодняшний день ещё находится под наблюдением врачей. 

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#подмосковье
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#операции
#служба
#здоровье
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Психолог Касаткин: Мужчина не обязан удовлетворять все без исключения сексуальные желания партнёрши
17 августа 2023, 07:27

Фото: iStock/Foremniakowski

Психолог и сексолог Михаил Касаткин в беседе с «Лентой.ру» дал мужчинам несколько советов на тему того, как им наладить свою интимную жизнь с сексуально гиперактивной партнёршей.
В сексуальном поведении нет нормы, все вариации половых контактов являются нормальными, если это не приносит дискомфорта или болезненных ощущений участникам пары, объясняет специалист. Однако, если женщина гиперактивна сексуально, а у её партнера постельный темперамент заметно ниже, могут со временем начаться проблемы.

Михаил Касаткин подчеркивает: главное, открыто и честно обсуждать в сексе свои проблемы и потребности. Только таким путём мужчина сможет понять, что лежит в основе сексуальной сверх-активности его избранницы. Это может быть связано с ее эмоциональными потребностями, стремлением подтвердить свою привлекательность или даже сексуальной или порно- зависимостью. Тогда может понадобиться помощь специалиста — психолога, психотерапевта или сексолога.

Важно помнить, отметил эксперт, что никто не обязан удовлетворять все без исключения сексуальные желания, потребности и фантазии своего партнёра — причём это касается не только женщин (как часто принято думать), но и мужчин.

«Сексуальная совместимость — важный аспект любых романтических отношений, но она не является единственной их составляющей. Не забывайте о других важных сторонах партнерства, таких как взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь», — подытожил Михаил Касаткин.

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#мужчины
#женщины
#психолог
#секс
#советы
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Россиян предупредили об ужесточении контроля за продажей лекарств по рецепту
Россиян предупредили об ужесточении контроля за продажей лекарств по рецепту с 1 сентября
17 августа 2023, 00:14

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

В российских аптеках с 1 сентября ужесточат контроль за продажей рецептурных препаратов. Об этом пишет «Объясняем.рф».
Уточняется, что нововведения коснутся таких категорий медикаментов, как лекарства для льготников, лекарства, продаваемые дистанционно и лекарства из группы «подлежащих предметно-количественному учёту» (сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты).

После 1 сентября 2023 года пациенты не смогут приобретать перечисленные лекарства без соответствующего рецепта. Кроме того, при продаже таких препаратов реквизиты каждого рецепта будут передаваться в систему мониторинга движения лекарств.

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#лекарства
#пациенты
#препараты
#рецепты
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Роспотребнадзор: в России не обнаружен новый штамм коронавируса
16 августа 2023, 18:08

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

На территории России не обнаружен новый штамм коронавируса ВА.Х. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
На территории Дании был обнаружен новый штамм коронавируса ВА.Х. На фоне этого британские учёные предположили, что может произойти новая пандемия, требующая введения ограничений.

Ранее сообщалось, что в США приступили к поиску новых мутаций вируса COVID-19. В планах – создание нового биооружия, которое позволит контролировать биологическую обстановку во всём мире. Вместе с разработкой нового вируса будет осуществляться создание вакцины и препаратов для его купирования.

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#сша
#вакцины
#пандемия
#штамм
#коронавирус
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Каширские хирурги достали из живота молодого человека обломок триммера
16 августа 2023, 15:30

Фото: Istockphoto / VlarVix

Врачи Каширской больницы спасли жизнь молодого человека, получившего серьёзную рану во время покоса травы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступил 19-летний пациент с кровоточащей раной и металлическим обломком в животе. Как выяснилось, он косил на даче траву без спецодежды. В какой-то момент от триммера отскочила небольшая металлическая часть и вонзилась ему в живот. После обследования врачи решили сделать пациенту операцию, чтобы извлечь инородное тело. 
«Обломок прошёл через несколько слоёв кожи. Мы извлекли его и наложили швы. Ещё несколько миллиметров, и могло произойти повреждение брюшины, которое грозило травмой внутренних органов», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Александр Страчук.
Сейчас молодой человек уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты между тем рекомендуют при работе с электроинструментами.
пользоваться средствами защиты и соблюдать технику безопасности. 

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#здравоохранение
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Врачи МОНИКИ впервые в России установили новый диагноз в области ревматологии
16 августа 2023, 14:29

Фото: istockphoto / demaerre

В отделение ревматологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского поступил 37-летний пациент с жалобами на лихорадку, одышку, отёки, сердечную недостаточность, также у него наблюдалось поражение почек.

Мужчину наблюдали во многих клиниках Москвы, ставили различные диагнозы, среди которых не было правильного, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За время наблюдения у разные врачей, пациенту успели сделать 8 биопсий разных органов, которые не помогли.

Врачи МОНИКИ предположили крайне редкий диагноз – TAFRO-синдром, и после проведения морфологической экспертизы он был подтвержден. 
«Это недавно описанное системное воспалительное гематологическое заболевание — проявляется в виде тромбоцитопении, лихорадки, ретикулинового фиброза костного мозга тромбоцитопении, органомегалии. Простыми словами — у пациента наблюдается повышенная температура тела, нарушение кроветворения, аномальное увеличение органов, нарушение функций почек. Лечением служит постоянный прием цитостатиков — противоопухолевых препаратов. Это позволяет остановить болезнь, но даже достигнув стадии ремиссии необходимо постоянно находиться под наблюдением врачей», — поделился заведующий ревматологическим отделением МОНИКИ Иван Пожаров.
На данный момент, во всём мире зафиксировано порядка 150 случаев заболевания TAFRO-синдромом.

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#тела
#служба
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Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока
16 августа 2023, 13:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по капремонту филиала областного медицинского колледжа №1 в Дмитровском городском округе, а также пообщался с преподавателями и студентами.
«Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории. Думаю, что через пару месяцев здесь будет всё очень достойно и красиво. В колледже получают знания 392 студента. После ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий. Это позволит принять на 200 ребят больше», – сказал Воробьёв
Он подчеркнул важность привлечения врачей и среднего медицинского персонала. 
«Уже есть результаты – за прошлый год плюс 390 медсестёр и фельдшеров. Будем продолжать работать в этом направлении. К нам приезжают из других регионов, но важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медколледжи Подмосковья», – добавил губернатор. 
Здание Дмитровского филиала областного медколледжа №1 было построено в 1966 году. С тех пор в нём ни разу не было капремонта. 
«В прошлом году все подмосковные медколледжи были объединены в образовательный комплекс, который включает главное здание и 18 филиалов, по всей области. Среди них – Дмитровский филиал. Здесь полностью заменят мебель, оргтехнику, симуляторы, муляжи. Студенты приедут в полностью обновлённое учебное заведение», – сказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян
Работы планируют завершить в конце сентября – на три месяца раньше срока. Объект готов на 55%. 

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#подмосковье
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Россиянам рассказали о способности малинового варенья предотвратить рак и уменьшить тошноту при беременности
Доктор Еделев назвал топ-10 самых неожиданных свойств малинового варенья
16 августа 2023, 13:16

Фото: IStock/margouillatphotos

Малиновое варенье – любимый продукт многих россиян. В народе его принято использовать не только в качестве лакомства, но и для лечения недугов. Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1» о полезных свойствах малинового варенья.
1. Малиновое варенье является источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

2. Малиновое варенье содержит клетчатку, которая может отрегулировать пищеваренье. Благодаря клетчатке малиновое варенье вызывает чувство сытости.

3. Варенье из малины является источником витаминов, в частности, С и К, фолиевой кислоты и микроэлементов: калия и марганца, которые важны для иммунной системы и прочности костей.

4. Малиновое варенье часто используется для облегчения утренней тошноты во время беременности. Вероятно, антиоксиданты и противовоспалительные кислоты в малине помогают успокоить желудок и уменьшить тошноту.

5. Кислоты малинового варенья помогают убить бактерии и предотвратить инфекции мочевыводящих путей.

6. Антиоксиданты малины помогают защитить сердце от повреждений, и, говорят, даже предотвратить рак.
Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
7. Нас с детства учат, что малиновое варенье снижает температуру при простуде. Но количества салициловой кислоты в малине недостаточно, чтобы оказать какое-либо существенное воздействие на организм.

8. Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты от употребления малинового варенья. Малиновое варенье является распространённым пищевым аллергеном. Если у человека в анамнезе есть пищевая аллергия, то он может лишь изредка и понемногу употреблять малиновое варенье, чтобы не навредить организму.

9. Если у человека диабет, важно помнить, что малиновое варенье содержит много сахара. В этом случае нужно с осторожностью употреблять это лакомство.

10. Малиновое варенье содержит оксалаты, которые могут повреждать почки. Если у человека есть проблемы с почками, лучше избегать излишнего употребления малинового варенья.

Специалист напомнил, что научных данных о лечебных свойствах малинового варенья мало. К тому же, сам продукт не является самостоятельным лекарством.

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