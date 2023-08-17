На высокотехнологичную медпомощь жителям Подмосковья направлено 3,6 млрд рублей

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«При заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, жители Московской области могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально, в том числе, при лечении онкологических заболеваний», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.Подать заявление на получение высокотехнологической медицинской помощи можно на региональном портале госуслуг.
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