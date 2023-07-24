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На выходных более 500 жителей Подмосковья проверили своё здоровье в парках региона

24 июля 2023, 11:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

22 и 23 июля, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».
Акция проходила в 21 городском округе региона: Коломна, Ивантеевка, Щёлково, Химки, Долгопрудный, Воскресенск, Клин и других городских округах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Акция «Проверь здоровье в парке» продолжается. Это удобный формат — желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето — более 4,4 тыс. желающих», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#Здоровье
#проверить здоровье в парке
#Парки Подмосковья
#Подмосковье
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В Пушкине врачи извлекли из носа школьницы слипшиеся магниты
24 июля 2023, 10:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова в Пушкине достали магнитную клипсу из носа восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился отец ребёнка, который жаловался на инородное тело в носу. Как выяснилось, девочка, играя, засунула магнитики по одному в ноздрю, и они слиплись между собой через носовую перегородку.
«Сразу же была выполнена цифровая рентгенография. На снимке была чётко видна магнитная клипса. Методом прямой риноскопии оба магнитика были извлечены, а пациентка и её папа успокоены», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением больницы Артём Косов.
Девочка уже выписана домой. Врачи напомнили родителям, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно извлекать инородные тела, так как это может привести к серьёзным последствиям. 
 
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#Минздрав МО
#Пушкино
#врачи
#девочка
#магнит
#Московская область
#Подмосковье
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Диетолог Соломатина рассказала, какие заболевания замедляют снижение веса
24 июля 2023, 10:43

Фото: iStock/vadimguzhva

Заболевания щитовидной железы, дисбактериоз и длительный стресс замедляют снижение веса. Об этом в беседе с Москва 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Снижение активности щитовидной железы влечёт за собой уменьшение количества вырабатываемых гормонов, что в итоге приводит к нарушениям метаболизма и усложняет процесс похудения. Такая проблема может возникать из-за недостатка йода в организме, однако существуют и другие причины.

Также диетолог пояснила, что ещё одной причиной замедления похудения может стать нарушение микробного баланса в кишечнике – дисбактериоз. Он приводит к изменениям механизма всасывания поступившей еды, из-за чего отходы в кишечнике перерабатываются дважды, повышая общую калорийность принятой пищи.

И последним фактором, негативно влияющим на процесс снижения веса, является стресс.

«Из-за стресса организм думает: тяжелые времена настали, вдруг будет голод, надо запасать жир, и человек начинает больше есть. Поэтому сложно похудеть», – пояснила Соломатина в беседе с Москва 24.

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#диета
#питание
#похудение
#заболевания
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В Дубне в День города спасли пожилого местного жителя
24 июля 2023, 10:12

Фото: администрация г. о. Дубна

Дубненские врачи в День города спасли жизнь 84-летнего местного жителя. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
«Как и многие горожане, он пришел в Парк семейного отдыха, где был развёрнут Городок здоровья. Однако во время консультации кардиолога самочувствие пожилого человека резко ухудшилось: возникли давящие боли по типу стенокардии, поднялось давление, пульс участился до 110 ударов в минуту», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.
Руководитель сосудистого центра медсанчасти №9 ФМБА Виталий Андреев оценил ситуацию, и пациента на реанимобиле доставили в это лечебное заведение. 
 
Врачи выполнили диагностику и выявили у пациента многососудистые поражения коронарных артерий. Было принято решение о стентировании инфаркт-зависимой артерии.  После операции пациент в стабильном состоянии поступил в реанимацию. Теперь ему предстоит лечение в отделении кардиологии.   
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Дубна
#врачи
#здоровье
#День города
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Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа
24 июля 2023, 05:39

Фото: iStock/Toxitz

Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала о распространенных ошибках, которые люди совершают при промывании носа. Информацию об этом опубликовала «Газета.ру».
По словам врача, промывать нос морской водой действительно можно: это помогает снять отек, облегчить заложенность и увлажнить слизистую оболочку. Но в некоторых случаях лучше предварительно проконсультироваться с оториноларингологом, поскольку если внутри носа существуют какие-либо нарушения, — например, заложенность носа, наличие новообразований или полипов или кривизна  носовой перегородки, — то солёная вода, попав не туда, куда нужно, может в итоге вызвать воспаление уха (отит).

Елена Горина также подчеркнула, что для промывания носа нужно использовать специальные растворы морской воды, а не делать это водой непосредственно из моря во время купания. Дело в том, что в ней, как правило, присутствуют посторонние примеси,песок и невидимый мусор. И если такая вода попадет в носоглотку, это может закончиться воспалением либо кишечными инфекциями.

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#советы врача
#здоровье
#промывание носа
#Елена Горина
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Москва снова атакована беспилотниками
SHOT: Жители разных районов Москвы сообщают о взрывах над городом
24 июля 2023, 04:05

Фото: iStock/Sergafa

Над Москвой снова слышны взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает об обнаружении осколков беспилотника на Комсомольском проспекте столицы, недалеко от здания Министерства обороны. Сейчас там машины полиции и скорой, а движение по проспекту в сторону области перекрыто (об этом сообщил столичный Дептранс).



В свою очередь, Telegram-канал «360tv» сообщает о взрыве в офисном здании на улице Лихачева, в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет. На место следуют экстренные службы.



Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.

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#Москва
#беспилотники
#атака
#взрывы
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The Voice mag: Сидение на полу продлевает жизнь
24 июля 2023, 01:54

Фото: iStock/shironosov

Британские ученые выяснили, что такое простое физическое упражнение, как сидение на полу (и последующий подъем с него) способно довольно существенно продлить человеку жизнь. Об этом сообщает издание The Voice mag.
Результаты соответствующего исследования показали, что умение вставать с пола является предиктором (то есть предрасположенностью) долголетия среди лиц от 51 года до 80 лет. Соответственно те, кто выполняет это упражнение медленно и с трудом, имеют меньше шансов на долгую жизнь.

Кроме того, выяснили британские ученые, привычка сидеть на полу помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.

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#Великобритания
#здоровье
#сидение на полу
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Лондонские учёные нашли ягоду, которую обязательно нужно употреблять пожилым людям
23 июля 2023, 20:04

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Пожилым людям обязательно нужно употреблять чернику, поскольку она оказывает положительное влияние на мозг и сосуды. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Лондона, сообщает журнал The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Исследователи решили найти способ предотвратить изменения, с которыми сталкиваются пожилые люди. В частности, это сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, а также когнитивные нарушения.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 65 до 80 лет. Их поделили на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – порошок из черники. В итоге выяснилось, что у людей, употреблявших чернику, начали наблюдаться положительные изменения в работе кровеносных сосудов и центральной нервной системы.

Благодаря антоцианам, содержащимся в этой ягоде, происходит нейтрализация в организме действия свободных радикалов и подавление роста раковых образований. Кроме того, именно этот компонент придаёт чернике яркий окрас, поэтому все овощи и фрукты насыщенных цветов полезны для организма.

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#черника
#здоровье
#медицина
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В Ленинградской области опасаются распространения холеры
23 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Md Babul Hosen

Медики Ленинградской области проверяют пробы на наличие холерного вибриона у трех человек. Все трое ранее имели контакты с заболевшими в Тамбовской области.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что до момента получения результатов исследований люди будут находиться на домашнем карантине. Клинические проявления симптомов у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшими, в настоящее время отсутствуют, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В конце прошлой недели в общежитии для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у гражданина Индии, прибывшего на заработки, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, схожие с симптомами холеры. Позже к нему присоединился еще один заболевший, прибывший в Россию тем же самолетом. Региональный Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. До выявления и проверки всех контактных лиц администрация Тамбова ввела запрет на купание  в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.

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#холера
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#проверка
#тамбовская область
#вибрион
#карантин
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Премьер-министру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор
23 июля 2023, 11:29

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan.
В настоящее время состояние политика оценивается как хорошее, но точная дата выписки из больницы пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 73-летний премьер-министр Израиля был госпитализирован из крупнейшей синагоги Иерусалима, где ему стало плохо из-за обезвоживания. Политику провели полное обследование, чтобы исключить патологии. В результате, был имплантирован прибор для отслеживания частоты сердечных сокращений.

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#здоровье
#премьер-министр
#Израиль
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Подмосковье ищет медработников