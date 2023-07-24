На выходных более 500 жителей Подмосковья проверили своё здоровье в парках региона

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
22 и 23 июля, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».
Акция проходила в 21 городском округе региона: Коломна, Ивантеевка, Щёлково, Химки, Долгопрудный, Воскресенск, Клин и других городских округах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
Читайте также:
Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа.
Диетолог Соломатина рассказала, какие заболевания замедляют снижение веса.
Дубненские врачи в День города спасли жизнь 84-летнего местного жителя.
«Акция «Проверь здоровье в парке» продолжается. Это удобный формат — желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето — более 4,4 тыс. желающих», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также:
Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа.
Диетолог Соломатина рассказала, какие заболевания замедляют снижение веса.
Дубненские врачи в День города спасли жизнь 84-летнего местного жителя.
Алиса Сергиенко