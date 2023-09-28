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«Начинать нужно в первые двое суток»: Врачи дали советы по лечению ОРВИ

«Ридус»: Врачи дали советы россиянам по лечению вирусных инфекций
28 сентября 2023, 06:52
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

Традиционно осеннее время года связано с простудами и вирусными заболеваниями. Россиянам в этом году кроме гриппа угрожают новые варианты COVID-19, пишет «Ридус».
«Врачи предупреждают, что этой осенью мы можем столкнуться с повышенной вирусной активностью», — говорится в публикации.

В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.


Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.

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#врачи
#болезнь
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Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
28 сентября 2023, 05:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что с физиологической точки зрения отсутствие секса не оказывает на женский организм никакого негативного влияния. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, при отсутствии интимной жизни важно сохранять психоэмоциональное состояние, так как на фоне отсутствия секса именно его расстройство наносит здоровью женщины вред.

«Отсутствие интимной жизни для женщины с нормальным сексуальным влечением может иметь положительный эффект, когда сексуальная энергия переходит, то есть сублимируется в активную деятельность. Эту энергию можно направить в работу, учебу, новые проекты, достижения в спорте, творчестве, — цитирует издание слова собеседницы.

Фисюк добавила, что незащищенные половые связи гораздо чаще становятся причиной проблем со здоровьем - например, инфекционных заболевания.

«Существует очень много ложных представлений о пользе секса для женского организма. Якобы о положительном влиянии на кожу женщины, изменении гормонального фона, что не будет таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз и кист яичников. Эти и много других доводов можно услышать нередко, однако, всё это не правда», — подчеркнула Фисюк.

В случае, если женщину продолжают беспокоить вопросы о пользе или вреде секса, лучше обсудить их со специалистов, заключила гинеколог.

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#секс
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Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, что такое хроническая болезнь почек
28 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/Rabizo

Главный врач-терапевт РФ Оксана Драпкина рассказала россиянам, что такое хроническая болезнь почек (ХБП), а также как можно снизить риск её развития. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
Терапевт отметила, что в 2017 году ХБП заняла двенадцатое место среди ведущих причин смерти в мире. При этом стоимость лечения такого недуга превышает стоимость лечения рака молочной железы, лёгких, кожи и толстой кишки вместе взятых.

Драпкина пояснила, что хроническая болезнь почек - заболевание, при котором снижается органов, регулирующих многие важные функции в человеческом организме. К симптомам ХБП относятся постоянная усталость, проблемы с мышлением, тошнота, мышечные боли, зуд кожи, отёчность, повышение артериального давления, пенистая моча и другие.

Самая распространённая причина развития хронической болезни почек - сахарный диабет, с ним связаны четыре из десяти случаев этого недуга. Вторая причина - артериальная гипертензия, добавила врач.

Для того чтобы снизить риск развития ХБП, Драпкина порекомендовала придерживаться ЗОЖ, выпивать 1,5-2 литров чистой воды ежедневно, отказаться от алкоголя и табака, а также контролировать уровень артериального давления.

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#болезнь
#врач
#зож
#болезни
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Гастроэнтеролог Неронов рассказал об опасности чрезмерного употребления овощей
Гастроэнтеролог Неронов: Употреблять много овощей может быть вредно
28 сентября 2023, 01:53

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал о пользе овощей, а также о том, чем их злоупотребление может быть опасно.
«Кроме минералов, витаминов, углеводов, белков и растительных жиров, овощи содержат в своем составе необходимые для нашего пищеварения растительные волокна, которые выполнят функцию стабилизации в формировании нашего микробиома и стимулируют кишечник для его правильной работы», — цитирует РИАМО слова собеседника.

Неронов отметил, что овощи полезны практически всем. Особенно, если они были выращены в той же климатической зоне, в которой человек проживает.

Однако тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ или от аллергии на определённые овощи употреблять их в пищу не стоит, добавил врач. В подобных случаях следует получить рекомендации по питанию у специалиста, порекомендовал гастроэнтеролог.

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#продукты
#овощи
#врач
#человек
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Ученые выявили новые причины облысения у мужчин
27 сентября 2023, 19:24

Фото: istock / gpointstudio

Немецкие генетики обнаружили мутации, которые приводят к выпадению волос у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые проанализировали последовательности ДНК более 72 тысяч мужчин и обнаружили 5 генов, влияющих на мужское облысение, 2 из которых уже известны как факторы, влияющие на потерю волос.

Речь идет о генах EDA2R, CEPT1, WNT10A, EIF3F и HEPH. Гены HEPH, CEPT1 и EIF3F ранее не были связаны с облысением, но сейчас их стали ассоциировать с потерей волос у мужского пола. Данное исследование подчеркивают важность включения генетических факторов и в будущем поможет при разработке индивидуальных методов лечения алопеции, учитывая генетическое разнообразие. 

Помимо того, эксперты заметили, что эти гены могут вызывать редкие наследственные заболевания, поражающие как волосы, так и кожу.

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#фото
#эксперты
#заболевания
#волосы
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Ученые нашли метод, который поможет похудеть без голодовок
Ученые разработали средство для похудения, имитирующее занятия спортом
27 сентября 2023, 17:56

Фото: istock / vadimguzhva

Ученые из Университета Флориды разработали препарат для похудения, который имитирует занятия спортом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.
Средство, которое получило название SLU-PP-332, не влияет на аппетит, но ускоряет метаболические процессы, связанные с физическими нагрузками. Препарат стимулирует метаболизм, в результате чего ускоряется расход энергии, как при занятиях спортом.

Эксперимент был проведен на лабораторных мышах с ожирением, в результате которого они потеряли 12% массы тела. Принцип действия препарата заключается в воздействие на группу белков ERR, которые регулируют основные метаболические пути в органах, потребляющих энергию. В основном, эти белки активируются во время физической нагрузки на организм.

В дальнейшем авторы хотят улучшить SLU-PP-332, провести опыты на большем количестве животных, а после чего перейти к исследованиям на людях.

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#ученые
#эксперимент
#тела
#диета
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Тяжелый физический труд повышает риск развития болезни Альцгеймера
27 сентября 2023, 17:38

Фото: istock / PIKSEL

Ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором выявили связь между тяжелой физической работой и деменцией. Работу опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

По данным публикации, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом более подвержены развитию старческой деменции. В исследовании приняли участие 7 тысяч человек в возрасте от 33 до 65 лет. Ученые несколько лет наблюдали за ними. По итогам исследования у 92 испытуемых была диагностирована деменция, а у 2407 участников обнаружены небольшие когнитивные нарушения.

Авторы работы заметили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, кто «работает на ногах», а именно, у продавцов, медперсонала, животноводов и фермеров. Так, ученые пришли к выводу, что люди, которые зарабатывают на жизнь физическим трудом подвержены деменции больше, чем работники умственного труда. 

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#ученые
#жизнь
#исследование
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#работники
#болезни
#люди
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Россиянам рассказали, что такое РПП и как с ним бороться
27 сентября 2023, 16:24

Фото: iStock/champpixs

У некоторых людей есть безобидные привычки, которые связаны с едой, однако со временем они переходят в серьезное расстройство. Общественная служба новостей выяснила, что такое расстройство пищевого поведения и как с ним бороться.
Растройство пищевого поведения (РПП) – это психиатрическое заболевание, наносящее ущерб физическому и психическому здоровью и ухудшающее общее качество жизни человека. Сообщается, что оно формируется в младенческом возрасте от расписания приемов еды и заканчивая условиями для хорошего аппетита.

РПП имеет три вида: анорексия, булимия и компульсивное переедание. При анорексии человек старается достичь минимальной массы тела. При этом он регулярно ощущает себя толстым. Булимия характеризуется регулярными приступами переедания, чрезмерным беспокойством по поводу своего веса и крайними мерами по его контролю. Компульсивное переедание – это приступы переедания, при которых человек не ощущает чувства голода и сытости. Во время такого состояния ощущается чувство вины и стыда.

Для того, чтобы побороть РПП, необходимо изменить пищевые привычки: важно контролировать количество съеденной пищи, избегать перекусов в плохом настроении.

«Заручитесь адекватными пищевыми правилами, не ставьте перед собой строгих правил и запретов. Действуйте постепенно, плавно, без срывов. Желательно с консультацией специалиста, а не самостоятельно», — сообщает Общественная служба новостей.

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Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды
27 сентября 2023, 14:53

Фото: istockphoto/Alexander Medvedev

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о распространенных ошибках, которые совершают россияне во время лечения простуды.
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Татьяна Шаповаленко объяснила, что неправильное питание, непроветриваемое помещение и приём антибиотиков являются основными ошибками при лечении простуды.
 
При респираторных инфекциях важно проветривать помещение. В воздухе скапливаются вирусы, которые могут привести к дополнительному заражению. А отек верхних дыхательных путей может вызвать ощущение гипоксии, что не поспособствует выздоровлению.
 
Чтобы быстрее побороть болезнь, необходимо сбалансированно питаться.
 
«Голод далеко не полезен во время простуды. Исключение полностью пищи развивает такое состояние как ацидоз (закисление организма)», —предупреждает специалист.
Антибиотики не нужно принимать при вирусных заболеваниях, так как данная группа препаратов вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Также в случае, если позднее в организм попадёт бактерия, против которой призваны бороться антибиотики, она окажется нечувствительна к ним.
 
«Антибиотики при первых признаках простуды применять нельзя. Только по назначению врача и доказанном присоединении бактериальной инфекции», — заключила она.
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#иммунитет
#здоровье
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Нутрициолог Русанова рассказала, какие продукты остановят выпадение волос
Нутрициолог Русанова: сбалансированное питание помогает сохранить здоровье волос
27 сентября 2023, 14:32

Фото: iStock/seb_ra

Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова заявила, что выпадение волос является умеренным процессом, однако если объем волос сильно уменьшается или появляются участки облысения, то это может говорить о возможных проблемах. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению специалиста, первый шаг по устранению проблемы заключается в выстраивании режима. Постоянный стресс, неправильное питание и недостаточное количества сна могут провоцировать выпадение волос.

Следующим, не менее важным шагом, является питание. При выпадении волос необходимо добавить в свой рацион белок (мясо, рыба, орехи), железо (гречка, индейка), витамины и минералы, жирные кислоты.

«Если выпадение волос начинает беспокоить, рекомендую обратиться к врачу и проверить микробиоту. Тщательное обследование поможет выявить причины и разработать индивидуальные рекомендации и лечение», — цитирует Русанову Pravda.Ru.

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