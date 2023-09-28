«Начинать нужно в первые двое суток»: Врачи дали советы по лечению ОРВИ

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Традиционно осеннее время года связано с простудами и вирусными заболеваниями. Россиянам в этом году кроме гриппа угрожают новые варианты COVID-19, пишет «Ридус».
«Врачи предупреждают, что этой осенью мы можем столкнуться с повышенной вирусной активностью», — говорится в публикации.
В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.
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