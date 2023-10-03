Надуть щёки и закрыть глаза: как понять, что случился инсульт?

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К основным признакам инсульта относится онемение. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
«Человек перестаёт чувствовать части своего тела: рука, нога, две руки или ноги, и вообще все конечности. Онемевают некоторые части лица, появляется асимметрия. Достаточно заставить человека надуть щёки и одна из них парусит, то это, вероятно, инсульт. То же самое с глазами, например, когда один глаз не закрывается. Также может измениться походка, осанка», — сказал Конев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова