Найдено новое натуральное средство против старения и рака

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Группа ученых из Шанхайского института питания и здоровья, входящего в состав Академии наук Китая, обнаружила новое естественное средство для борьбы со старением клеток. Отмечено также, что это вещество может усилить действие химиотерапии в лечении рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging Cell.
Известно, что у пожилых людей накопление стареющих клеток связано с увеличением вероятности возникновения возрастных заболеваний, которые снижают уровень здоровья. Новейшие открытия привели к созданию сенолитиков — лекарств, которые целенаправленно уничтожают стареющие клетки, а также сеноморфных препаратов, которые блокируют секреторные фенотипы клеток, связанные со старением. Однако все еще существует потребность в безопасных антивозрастных препаратах.
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Артем Кузьмин