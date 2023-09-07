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Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях

Нарколог рассказал, как определить алкоголизм на ранних стадиях
07 сентября 2023, 09:03
Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Если человек выпивает алкоголь по несколько раз в год – его нельзя считать алкоголиком. Однако если у человека появляется непреодолимая тяга к алкоголю, если он пьёт всё чаще, это может свидетельствовать о развитии алкоголизма. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель главного врача, врач психиатр-нарколог Московского областного клинического наркологического диспансера, филиала № 5 Александр Дмитриев.
По словам специалиста, при развитии алкоголизма у человека сначала формируется психическая зависимость. Её можно определить, если отношение к алкоголю изменилось.
«В это время происходит увеличение частоты и количества употребления алкоголя, появляется непреодолимая тяга к алкоголю, и в конечном итоге теряется контроль за количеством потребляемого алкоголя», — сказал Дмитриев.

Уже после это у человека формирует физическая зависимость. В этот момент организм, уже адаптированный к ежедневной дозе алкоголя, требует новой дозы.
«Организм без определённой дозы алкоголя не может жить, ему тяжело, он привык, что систематически в его организм поступает та или иная порция. Когда этого алкоголя нет в организме, происходит нарушение, оно протекает достаточно тяжело. В этот период человеку очень сложно справится с похмельным синдромом, и чтобы его снять, он снова употребляет. Ему кажется, что становится лучше, но через какое-то время становится хуже, и снова эта цепочка повторяется», — отметил специалист.
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#алкоголь
#болезнь
#нарколог
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Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещаю множество секций
Психолог Смолярчук объяснила, как секции могут навредить ребёнку
07 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/lithiumcloud

С началом учебного года дети снова начали жить по расписанию: с утра— школа, днём — секции, вечером — домашнее задание. Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук, что с таким расписанием можно довести ребёнка до невроза.
Как рассказала специалист в беседе с «Радио 1», первые несколько месяцев не нужно нагружать ребёнка дополнительными занятиями и секциями. В это время происходит адаптация школьника к новому режиму, а большая нагрузка скажется негативно на его ментальном здоровье. Также психолог подчеркнула, что ребёнок должен ходить на секции по желанию, а не по принуждению.
«Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребёнок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты. Это чистой воды насильственные действия, которые приведут сильного ребёнка к протестному поведению, а слабака – к неврозу. То есть он будет посещать эти пять секций и грызть ногти в кровь, или начнёт курить в 10 лет или употреблять психоактивные вещества, чтобы не жить в реальности», — сказала Ирина Смолярчук.
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#психолог
#здоровье
#родители
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Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания
Кардиолог Кирьянова: Отсутствие разминки перед плаванием может вызвать инфаркт
07 сентября 2023, 06:10

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Кардиолог Александра Кирьянова предупредила россиян, что нежелание проводить разминку перед плаванием может стать причиной инфаркта миокарда. Кроме того, триггерами сердечного приступа принято считать хронические заболевания и неправильное дыхание, рассказала специалист.
«Недостаточное разогревание может привести к резкому повышению давления и сердечного ритма, что может вызвать сердечный приступ», — цитирует слова собеседницы «Газета.ru».

Кирьянова добавила, что в зоне риска находятся и люди без хорошей физической формы. Им нужно начинать заниматься плаванием постепенно, наращивая нагрузку плавно. Появление боли и дискомфорта в груди говорит о необходимости срочно обратиться к специалисту, подчеркнула кардиолог. 

«Если у человека уже есть некоторые проблемы со здоровьем сердца, такие как атеросклероз или аритмия, то плавание может стать триггером для развития сердечного приступа», — заключила Александра Кирьянова.

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Врач Лебедева: Недорогие морепродукты могут защитить от рака кишечника

Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления

#плавание
#кардиолог
#бабье люди
#врач
#инфаркт
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В Нижнем Новгороде после ареста заведующего ЦРБ онкобольных передали другим врачам
07 сентября 2023, 03:16

Фото: iStock/VILevi

В Нижегородской области после задержания завотделением Семеновской районной больнице онкологических пациентов передали под опеку Нижегородского областного онкологического центра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Отмечается, что специалисты онкоцентра обеспечивают пациентам всю необходимую медицинскую помощь.

Врача арестовали после того, как стало известно о его преступных действиях в отделении больницы. По версии следствия, заведующий сказал медсестрам использовать физраствор для инъекций у "безнадежных" пациентов. При этом предписанные пациентам лекарства он забирал и перепродавал.

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#новости
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Врач Лебедева: Недорогие морепродукты могут защитить от рака кишечника
07 сентября 2023, 02:13

Фото: Фотобанк Московской области

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что предотвратить развитие рака кишечника могут даже недорогие морепродукты. Об этом она рассказала в своем Телеграм-канале.
«Исключать рыбу из меню не желательно. Она — естественный источник Омега-3 ПНЖК, получить которые организм может только извне», — говорится в публикации.

Лебедева добавила, что кроме рыбы в рационе должны быть кальмары, водоросли, креветки и мидии.

«Они быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредное», — пояснила гастроэнтеролог.

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#бабье рыба
#рак
#врач
#онкология
#продукты
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Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления
07 сентября 2023, 01:56

Фото: iStock/possum1961

Терапевт Виктория Звонарева заявила, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, в период бабьего лета может быть нелегко из-за резких перепадов температур. Об этом пишут «Известия».
«Бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, так что в этот период людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно с особым вниманием относиться к своему здоровью. Перепады могут вызывать скачки давления, пульса с последующими гемодинамическими нарушениями», — цитирует издание слова специалиста.

Врач подчеркнула, что нельзя игнорировать такие симптомы, как изменение пульса, дискомфорт в области сердца, головные боли и головокружения, и порекомендовала незамедлительно обращаться к специалисту.

Звонарева посоветовала провести бабье лето в заботе о себе — чаще гулять на свежем воздухе, высыпаться, добавлять в рацион больше овощей и фруктов.

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#лето
#врач
#бабье лето
#симптомы
#уход
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Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином
06 сентября 2023, 19:56

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Кандидат медицинских наук, врач, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что высокую температуру при заболевании не рекомендуется сбивать аспирином.
Он отметил, что лучше при высокой температуре использовать обычный парацетамол.

«Ни в коем случае не назначаем аспирин детям до 3 лет и старше. То есть до 18 лет аспирин детям вообще запрещён. Поэтому используем ибупрофен, парацетамол. Этим мы можем пользоваться один-два дня. А дальше вы должны обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и её ликвидировать», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

Он добавил, что высокой температурой считается 38°C и выше, температура ниже является физиологически защитной реакцией на вирус или воспаление, благодаря которой выполняется роль иммунной активности. Врач также призвал следить за температурой тела, поскольку слишком высокие её значения могут привести к тяжёлым последствиям. По его словам, в случае если температуру не удаётся сбить, лучше обратиться к специалистам.

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Диетолог Соломатина: Приправы помогут не болеть осенью
06 сентября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/Ulada

Диетолог Елена Соломатина заявила, что для поддержания иммунитета в осенний период могут помочь приправы, а также белковые продукты и некоторые овощи.
«Облепиха, тыква, морковь — всё оранжевого цвета. Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц. Морская рыба и капуста необходимы для нормальной работы щитовидной железы, потому что к концу осени это может беспокоить», — добавила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

По её словам, также предостеречь от вирусных заболеваний могут помочь горячие напитки, имбирь, различные травы, перец и т.д. Кроме этого, важно соблюдать водный баланс в организме.

А гастроэнтеролог Наталья Наумова говорила, что пища, богатая белком, предотвращает на более долгое время чувство голода.

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#продукты
#питание
#здоровье
#осень
#иммунитет
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Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей
06 сентября 2023, 18:24

Фото: Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом в этом году оформили более 1,7 тыс жителей Подмосковья. Общая сумма выплат на сегодня составила 294 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Всего на этот год в бюджете на эту меру предусмотрено около 400 млн рублей. Такую поддержку получают люди, которые ухаживают за тяжелобольным человеком дома, а не отправляет его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия. Как правило, ухаживающих за инвалидом, не может посещать работу. В таких случаях предусмотрена ежемесячная выплата 27 тысяч рублей», – пояснила министр. 
Как пояснили в Минсоцразвития Московской области, такую выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом 1 или 2 группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
 
В рамках нового проекта долговременного ухода можно бесплатно обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в областном социальном центре. При этом можно получать зарплату, стаж и при этом помогать родному человеку.
 
Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, а получить услугу долговременного ухода по ссылке.

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#здоровье
#выплаты
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#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог Наумова рекомендовала есть белковую пищу для снижения чувства голода
06 сентября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/karandaev

Гастроэнтеролог Наталья Наумова объяснила, что пища, богатая белком, предотвращает на более долгое время чувство голода.
По её словам, это связано с тем, что всасывание простых углеводов и поступление их в кровь происходит быстрее, чем белков, жиров и сложных углеводов, а расходование простых углеводов в клетках происходит быстро, поэтому и чувство голода возвращается быстрее.

В беседе с «Вечерней Москвой» Наумова отнесла к продуктам, способным долгое время сдерживать голод, такие, как красное и белое мясо, птица, рыба, яйца, кисломолочные продукты и молоко.

До этого россиянам рассказали о жиросжигающем напитке из имбиря и яблок. Как пишет «Царьград», почищенный имбирь и нарезанные яблоки следует сварить в кастрюле с добавленным к ним соком лимона, а после того, как жидкость вскипит, её можно пить как чай.

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#продукты
#напитки
#питание
#здоровье
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