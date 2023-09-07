Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях

Если человек выпивает алкоголь по несколько раз в год – его нельзя считать алкоголиком. Однако если у человека появляется непреодолимая тяга к алкоголю, если он пьёт всё чаще, это может свидетельствовать о развитии алкоголизма. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель главного врача, врач психиатр-нарколог Московского областного клинического наркологического диспансера, филиала № 5 Александр Дмитриев.