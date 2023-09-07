Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях

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Если человек выпивает алкоголь по несколько раз в год – его нельзя считать алкоголиком. Однако если у человека появляется непреодолимая тяга к алкоголю, если он пьёт всё чаще, это может свидетельствовать о развитии алкоголизма. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель главного врача, врач психиатр-нарколог Московского областного клинического наркологического диспансера, филиала № 5 Александр Дмитриев.
По словам специалиста, при развитии алкоголизма у человека сначала формируется психическая зависимость. Её можно определить, если отношение к алкоголю изменилось.
Уже после это у человека формирует физическая зависимость. В этот момент организм, уже адаптированный к ежедневной дозе алкоголя, требует новой дозы.
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«В это время происходит увеличение частоты и количества употребления алкоголя, появляется непреодолимая тяга к алкоголю, и в конечном итоге теряется контроль за количеством потребляемого алкоголя», — сказал Дмитриев.
«Организм без определённой дозы алкоголя не может жить, ему тяжело, он привык, что систематически в его организм поступает та или иная порция. Когда этого алкоголя нет в организме, происходит нарушение, оно протекает достаточно тяжело. В этот период человеку очень сложно справится с похмельным синдромом, и чтобы его снять, он снова употребляет. Ему кажется, что становится лучше, но через какое-то время становится хуже, и снова эта цепочка повторяется», — отметил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова