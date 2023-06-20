Нарколог Егорова рассказала, как оказать помощь человеку при отравлении алкоголем

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Врач психиатр-нарколог Мария Егорова рассказала, как оказать помощь человеку при отравлении алкоголем
Чтобы оказать первую помощь человеку при отравлении алкоголем, важно обратить внимание на то, в каком состоянии он находится. Об этом врач психиатр-нарколог Мария Егорова рассказала изданию tmn.sm.news.
Она отметила, что если человек находится без сознания и у него нет реакции на боль и крик, то ему немедленно надо начать проводить реанимационные мероприятия. Нужно проверить проходимость дыхательных путей, а затем положить пострадавшему под шею валик и приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию в соотношении 30:2.
Если же он реагирует на боль и крик, то надо дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, повернуть его на бок , и вызвать скорую помощь.
Если после отравления человек находится в сознании, то нужно сделать промывание желудка водой или слабым раствором соды и также вызвать скорую помощь.
Ранее диетолог-эндокринолог Вадим Крылов рассказал, почему кола вреднее для здоровья, чем квас.
Она отметила, что если человек находится без сознания и у него нет реакции на боль и крик, то ему немедленно надо начать проводить реанимационные мероприятия. Нужно проверить проходимость дыхательных путей, а затем положить пострадавшему под шею валик и приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию в соотношении 30:2.
Если после отравления человек находится в сознании, то нужно сделать промывание желудка водой или слабым раствором соды и также вызвать скорую помощь.
Ранее диетолог-эндокринолог Вадим Крылов рассказал, почему кола вреднее для здоровья, чем квас.
Яна Таёжная