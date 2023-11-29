Нарколог Холдин объяснил, как избежать риска заражения ВИЧ

Фото: istockphoto / Motortion
Опасными факторами, которые могут привести человека к заражению ВИЧ в первую очередь являются алкоголь и наркотики, а также неразборчивость в выборе партнера.
«Хочу напомнить, что вирус иммунодефицита человека вызывает медленно прогрессирующее заболевание. Раньше без лечения это был смертельный приговор. Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», — отметил врач.
Стоит отметить, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
Читайте также:
Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме
Нутрициолог назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой
Нарколог Поликарпов: Алкоголь повышает риск заразиться вирусами