Нарколог Холдин предупредил, что прием алкоголя в бане может вызвать инсульт

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя в бане может привести к инсульту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказал , что употребление алкоголя усиливает нагрузку на сердце во время посещения бани.
Кроме этого, Холдин также подчеркнул, что банные процедуры направлены на оздоровление и организма. Лечше всего после парной врач рекомендует выпить травяной чай или морс.
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«Если вы чувствуете хотя бы малейшее недомогание, лучше не подвергать себя таким экстремальным процедурам, создавая тем самым серьезный стресс для организма. Пить алкоголь в бане нельзя, так как, во-первых, он не позволяет адекватно оценить свое состояние во время парения, а во-вторых, дает ещё большую нагрузку на сосуды и сердце», — отметил специалист.
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Мира Полтева