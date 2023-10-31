Нарколог Холдин рассказал о вреде алкоголя в стрессовых состояниях

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«Алкоголь ошибочно считают средством для поднятия настроение или снятия стресса. Все происходит с точностью до наоборот: сначала алкоголь действительно ненадолго приподнимает настроение, поскольку мозг под его воздействием вырабатывает «гормоны радости и счастья», но за этим следует резкое его падение. Тоже самое происходит и с тревогой. Когда алкоголь перестаёт действовать, она усиливается. <…>», — объяснил врач.
Кроме этого, врач не рекомендует во время стресса воздержаться от кофе, крепкого чая и энергетиков.
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