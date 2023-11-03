Нарколог Холдин рассказал об опасности алкоголя при занятиях спортом

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Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что сочетание спорта и алкоголя может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При занятиях спортом употребление алкоголя может привезти к обезвоживанию и образованию тромбов.
Стоит отметить,что эти последствия могут привести даже к летальному исходу. Врач настоятельно рекомендует не подвергать свой организм и свое здоровье таким рискам.
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« При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне. А это ведёт к тромбообразованию. Такой микс моментально нагружает и сердечно-сосудистую систему», — подчеркнул Виталий Холдин.
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Мира Полтева