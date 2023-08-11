Нарколог Холдин рассказал, почему беременным нельзя даже глотка алкоголя

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На раннем сроке беременности яйцеклетка очень зависит от внешних факторов и алкоголь может вызвать её гибель, а спиртное повысит тонус матки, что может спровоцировать выкидыш.
«Ранее считалось, что беременность вовсе не повод отказываться от бокала вина за ужином. Однако сейчас это мнение кардинально поменялось, и все специалисты пришли к единому мнению – нельзя употреблять алкоголь во время беременности и никакой безопасной дозы не существует», – сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.Если беременная женщина не откажется от вредных привычек, то это повышает риски, что ребёнок может родиться с отклонениями.
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