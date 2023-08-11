Нарколог Холдин рассказал, почему беременным нельзя даже глотка алкоголя

«Сервис может быть полезен беременным женщинам, а также тем, кто уже родил или планирует стать мамой. Чтобы им воспользоваться, нужен только доступ в интернет и любое удобное устройство: смартфон, планшет или компьютер», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.