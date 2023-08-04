Нарколог Холдин рассказал, почему нельзя пить алкоголь в жару

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Употребив алкоголь в жаркую погоду опьянение наступит быстрее, даже от небольшого количества выпитого.
«Алкогольная интоксикация становится более выраженной и организм интенсивнее теряет влагу. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара. И человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи. Также обезвоживание опасно еще и тем, что повышается риск образования тромбов, так как кровь становится гуще», – рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Виталий Холдин.Кроме того, по словам Холдина, во время купания в нетрезвом виде происходит резкий перепад температур. Это пагубно влияет на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Всё это может привести к внезапной смерти.
Нарколог рекомендует пить минеральную воду.
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