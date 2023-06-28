Нарколог Исаев заявил о резком росте числа наркозависимых с 2020 года





«Последние лет десять у нас шло снижение показателей, а вот эти три года показывают рост. Показатели 2021 года относительно 2020, 2022 к 2021 и в 2023 мы уже видим, – везде идет рост в среднем порядка пяти процентов. Здесь у нас и отравление наркотиками, и те, кто впервые встал на учет», — сказал Руслан Исаев.

«Мы проводили исследование, в котором приняло участие больше 100 человек. Мы увидели, что в целом среди зависимых идет рост посттравматического стрессового расстройства, а оно всегда провоцирует употребление наркотиков, алкоголя», — отметил психиатр.

За последние три года количество наркозависимых в России выросло. Об этомрассказал психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт общественной палаты РФ. По его словам, на это повлияли стрессовые ситуации в мире.Первый скачок по зависимостям специалисты заметили в 2020 и 2021 году, когда началась пандемия коронавируса. Ситуация закрепилась в 2022 году, когда во всем мире обострились конфликты.По словам нарколога, чаще всего наркотики употребляют подростки и люди с посттравматическим стрессовым расстройством. К ним могут относиться военные, которые участвовали в горячих точках, добавил Исаев.Ранее Нарколог Сараев назвал первые признаки наркомании у детей и подростков.