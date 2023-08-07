Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Нарколог Масякин развеял миф о безопасной дозе алкоголя

Нарколог Масякин развеял миф о безопасной дозе алкоголя

Нарколог Масякин назвал мифом существование безопасной дозы алкоголя
07 августа 2023, 03:53

Фото: istockphoto/bhofack2

Главный нарколог столицы Антон Масякин опроверг идею о безвредной дозе алкоголя.

«Никакой безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальные порции алкоголя негативно влияют на организм, снижая когнитивные функции и замедляя реакцию», — цитирует специалиста «Мослента».
Масякин утверждает, что даже регулярное употребление небольших доз, например, бокала вина каждый день, может привести к алкогольной зависимости из-за изменений в нервной системе.

Читайте также:

В Абхазии изъяты тысячи литров несертифицированного алкоголя

Нарколог Холдин рассказал, почему нельзя пить алкоголь в жару

Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
#алкоголь
#шашлык
Читайте нас в
Эксперты рассказали, какая кислотность должна быть у уксуса, чтобы избежать отравления
06 августа 2023, 13:26

Фото: Istockphoto / merc67

Из-за возросшей популярности консервов с низким содержанием уксуса эксперты по безопасности пищевых продуктов напоминают о необходимости использовать уксус кислотностью 5% и более. Это сохранит продукты и поможет избежать болезней.
healthnews пишет, что консервирование или заморозка овощей и фруктов повышают сохранность продуктов. Но во время консервирования необходимо строго соблюдать правила, чтобы избежать порчи продуктов при их хранении.
 
«Уксусы с концентрацией кислоты менее 5% никогда не должны использоваться для домашнего консервирования продуктов. Они могут привести к небезопасному уровню pH и порче еды», —рассказала директор Сети технической помощи Мелисса Райт.
Добавление лимонного сока или 5%-го уксуса к целым, измельченным или выжатым помидорам во время консервации требуется, чтобы повысить кислотность, это касается и консервирования под давлением.
 
Это связано с тем, что бактерии, которые вызывают отравление ботулизмом, растут в закрытых банках при комнатной температуре, если рН продуктов выше 4,6. Современные томаты имеют значения pH 4,6 и выше, поэтому без уксуса не обойтись.

Читайте также:

«Смертельно опасно». Врач рассказала, как не отравиться домашними консервами

Певица Цой представила на ПМЭФ изготовленные на подмосковной ферме консервы

Диетолог рассказала, чем могут быть опасны съедобные грибы


#еда
#продукты
#отравление
Читайте нас в
Ревматолог Кусевич перечислила неожиданные причины суставных болей
05 августа 2023, 12:21

Фото: istockphoto/Chinnapong

Врач-ревматолог Дарья Кусевич назвала несколько на первый взгляд неожиданных причин появления болей в суставах. По словам специалиста, поводом для их возникновения могут стать различные инфекции, в том числе передающиеся половым путем.
В беседе с изданием «Москва24» ревматолог пояснила, что сустав — это место соединения двух костей. Он дает человеку возможность сгибать конечности. Многие думают, что болезнь суставов — исключительная прерогатива людей пожилого возраста. Однако это не так. С болезненными ощущениями в суставах зачастую сталкиваются и люди пожилого возраста.

В этом случае дискомфорт связан как правило с инфекционными заболеваниями. В их ряду можно выделить грипп и коронавирус. Вирус при этом попадает в ткани, разносится кровотоком и постепенно повреждает мышцы и суставные капсулы, рассказала ревматолог. Причиной проблем с суставами могут быть также бактериальные инфекции, чаще всего передающиеся половым путем. В большинстве случаев они поражают коленные суставы. Чтобы избежать появления неприятных симптомов, следует укреплять иммунитет и соблюдать половую гигиену, заключила специалист.

Читайте также:

Россиянам рассказали, на что могут указывать отёки на стопах и лодыжках

Названы причины хруста в суставах

С корсетом и скамейкой. Ревматолог объяснил, как не сорвать спину на дачных работах

#вирус
#грипп
#болезнь
#коронавирус
#иммунитет
Читайте нас в
Кардиолог Хорошев предупредил об опасности жары для курящих людей
05 августа 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Во время жаркой погоды у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В группе риска также находятся беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди с избыточным весом.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. Специалист отметил, что никотин провоцирует резкое усиление гипоксии, то есть способствует состоянию кислородной недостаточности. А при аномальной жаре это особенно опасно. Также велика опасность обострений для людей с заболеваниями эндокринной системы — сахарным диабетом, любые поражения щитовидной железы, при которых нарушается выработка гормонов. Прежде всего в жаркую погоду врач рекомендует отказаться от алкоголя, кофе и сладкой газированной воды.

Следует также исключить повышенные физические нагрузки и пристальное внимание уделить рациону. Нужно исключить острую, жирную, тяжелую, мясную пищу, советует кардиолог. При высоких температурах предпочтение лучше отдавать овощной диете. Мясо стоит заменить рыбой. Нужно также есть гречку, кунжут, ягоды, орехи. Жаркую погоду лучше пережидать дома, чтобы снизить риск получения теплового удара, заключил эксперт.

Читайте также:

Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей

Кардиолог Конев рассказал о вреде энергетиков

Кардиолог Романенко объяснила, как «отодвинуть» развитие гипертонии

#кардиолог
#ягоды
#врач
#мясо
#кофе
#опасность
Читайте нас в
Более 100 семей собрал Фестиваль грудного вскармливания в Балашихе
04 августа 2023, 21:55

Фото: Минздрав МО

Московский областной перинатальный центр провёл в Балашихе Фестиваль грудного вскармливания. Поделиться опытом и получить ценные знания собрались более 100 семей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фестиваль был приурочен к Неделе грудного вскармливания, которая отмечается с 1 по 7 августа. Участники послушали доклады врачей и специалистов о преимуществах и правильной технике грудного вскармливания, последних научных исследованиях в этой области
«Это важный шаг в популяризации грудного вскармливания. Мы стремимся создать сообщество, где молодые мамы могут обмениваться опытом и получать поддержку. Это важно не только для здоровья младенцев, но и для психологического комфорта матерей», – сказала главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.
Участники также изготовили куклы «Кормилица» и прошли арт-терапию от перинатального психолога.

Читайте также:

В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков

Мясников рекомендовал молодым россиянкам принимать фолиевую кислоту

В Подмосковье проведут цикл лекций для будущих мам
 

#мать
#ребёнок
#младенец
#врачи
#семья
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Вирусолог Жемчугов рассказал о нашествии клещей на западные районы России
04 августа 2023, 20:00

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Трагическая смерть 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько от клещевого вирусного энцефалита вновь заставила задуматься о серьезной опасности, которую несет маленькое кровососущее насекомое. О том, есть ли способ защиты от болезни, рассказал врач-иммунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В беседе с «Комсомольской правдой» специалист отметил, что специфического лекарства от вирусного клещевого энцефалита в настоящее время не существует. Его пробуют лечить препаратами из группы пептидных иммуностимуляторов. Однако гарантированно защищает от этого заболевания только вакцина. В организме есть практически все, чтобы противостоять инфекции, но работа защитных молекул самостоятельно не включается, ее запускает именно вакцина.

Вирусолог отметил, что с каждым годом клещей становится все больше на западных территориях России. Еще в 70-е годы прошлого века они были в основном за Уралом, потом переместились в Коми, затем в Карелию. Сейчас они встречаются в больших количествах и на Северо-Западе, и на Юго-Востоке Московской области.

По данным министерства здравоохранения, ежегодно в России регистрируется более 500 тысяч обращений граждан к медикам после укусов клещей. Причем именно сейчас практически во всех регионах страны наступил сезон их активности.

Читайте также:

Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько

В Турции два человека скончались после укусов клещей

В Хабаровском крае подросток умер после укуса клеща

#работа
#лекарства
#вакцина
#страны
#заболевания
#вирусолог
Читайте нас в
Невролог Орлов: Постковидный синдром способен поразить любые органы
04 августа 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов предупредил об опасности постковидного синдрома, который может поразить любые органы человека, и добавил, что это состояние развивается в течение 12 недель после болезни.
«Постковидный синдром может поразить любую систему. Под угрозой оказываются все органы человека. Течение также бывает совершенно разное: как волнообразное, то есть симптомы нарастают и пропадают, так и постоянное», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

К признакам постковидного синдрома врач отнёс парализующую слабость, одышку, неполный вдох, тяжесть в груди и др. Среди симптомов встречаются и весьма нетипичные, такие, как туман в голове, дезориентацию в пространстве, нарушение сна, панические атаки и даже галлюцинации.

Для определения данного состояния необходимо обратиться к специалистам, которые соберут полный анамнез и поставят точны диагноз. Поскольку обычные препараты при постковидном синдроме могут не помогать, то к каждому пациенту, по словам врача, нужен индивидуальный подход лечения медиков.

Читайте также:

Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции

Топ-5 упражнений от нейропсихолога для мозга

Врач Белаш назвал способы избавления от головной боли без лекарств
#врач
#симптомы
#диагноз
#коронавирус
#здоровье
Читайте нас в
Парки 25 муниципалитетов Подмосковья пригласили проверить здоровье в выходные
04 августа 2023, 17:18

Фото: Минздрав МО

Выездные бригады врачей будут работать в предстоящие выходные в 25 городских округах Московской области. Жителей приглашают в парки проверить своё здоровье, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По данным министерства, с начала лета уже более 5 тыс человек проверили здоровье в парках региона. Это удобный формат, так как получить консультацию врача можно в короткие сроки и на свежем воздухе.
 
Жители смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.


 
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Более 5 тыс человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья за лето

Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований

Жителей Подмосковья пригласили проверить здоровье на выходных в 21 парк


#здоровье
#парк
#минздрав мо
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Россиянам рекомендовали употреблять больше овощей и фруктов в жару
Диетолог Круглова посоветовала есть фрукты и овощи в знойную погоду
04 августа 2023, 16:00

Фото: istockphoto.com/Liudmila Zavialova

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что во время знойной погоды лучше увеличить в своём рационе количество овощей и фруктов, а также пить больше минеральной воды.
«Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы. Для вкуса можно добавить базилик, мяту или кусочки фруктов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Круглова.

Также Наталья Круглова заявляла, что в жаркую погоду не стоит пить больше двух чашек кофе в день, поскольку кофеиносодержащие напитки и продукты способствуют обезвоживанию.

Читайте также:

Диетолог Круглова: В жару не рекомендуется пить более двух чашек кофе в день

Раскрыт новый метод экономить на продуктах

Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз
#продукты
#диетолог
#напитки
#здоровье
#лето
Читайте нас в
Нарколог Холдин рассказал, почему нельзя пить алкоголь в жару
04 августа 2023, 15:00

Фото: istockphoto / Argument

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что распитие даже небольшого количества спиртного на пляже с последующим купанием может привести к трагедии.
Синоптики передают в Подмосковье аномальную жару до 32 градусов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Употребив алкоголь в жаркую погоду опьянение наступит быстрее, даже от небольшого количества выпитого. 
«Алкогольная интоксикация становится более выраженной и организм интенсивнее теряет влагу. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара. И человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи. Также обезвоживание опасно еще и тем, что повышается риск образования тромбов, так как кровь становится гуще», – рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Виталий Холдин.
Кроме того, по словам Холдина, во время купания в нетрезвом виде происходит резкий перепад температур. Это пагубно влияет на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Всё это может привести к внезапной смерти.

Нарколог рекомендует пить минеральную воду. 

Читайте также: 

Раскрыты простые правила, которые помогут пережить жару.

Законопроект о сокращении рабочего дня в жару рассмотрят в Госдуме.

Топ-15 пляжей в Москве и Подмосковье, где можно купаться в 2023 году.
#подмосковье
#алкоголь
#кровь
#синоптики
#нарколог
#правила
#законопроект
#меры
#психиатр
#служба
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников