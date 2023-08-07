Нарколог Масякин развеял миф о безопасной дозе алкоголя

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Главный нарколог столицы Антон Масякин опроверг идею о безвредной дозе алкоголя.
«Никакой безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальные порции алкоголя негативно влияют на организм, снижая когнитивные функции и замедляя реакцию», — цитирует специалиста «Мослента».Масякин утверждает, что даже регулярное употребление небольших доз, например, бокала вина каждый день, может привести к алкогольной зависимости из-за изменений в нервной системе.
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