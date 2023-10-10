Нарколог назвал алкоголизм признаком профессионального выгорания

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Низкая работоспособность, проблемы в отношениях и апатия, – всё это может говорить о профессиональном выгорании. Об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.
«Возникает апатия, отсутствие чётких планов на будущее, человек устаёт очень часто, он становится раздражителен, конфликтен, не видит цели в своей деятельности, хочет чаще отдыхать, ничего не делать. Отдых как правило у него не продуктивен, человек лежит, ничего не делает. Многие начинают злоупотреблять алкоголем, что ещё больше усугубляет проблему», – отметил Марат Сараев.Читайте также:
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