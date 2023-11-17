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Нарколог Поликарпов: Алкоголь повышает риск заразиться вирусами

17 ноября 2023, 15:46
Фото: istockphoto.com/dikushin

Фото: istockphoto.com/dikushin

Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что алкоголь может способствовать заражению инфекционными и вирусными заболеваниями, а также вызывать осложнения.
«Этиловый спирт, который есть в составе алкогольных напитков, негативно влияет на человека, он повышает не только риск заразиться вирусными инфекциями, но и вероятность опасных осложнений», — пояснил в беседе с Газета.ру Поликарпов.

Он отметил, что при употреблении спиртного у человека ослабляется иммунитет и он может быть менее чувствителен к низким температурам, что лишь способствует заболеваемости. При этом, антисептические свойства алкоголя при заражении ухудшат состояние.


Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что сочетание спорта и алкоголя может привести к необратимым последствиям.

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#нарколог
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#иммунитет
#алкоголь
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Врач Черемисова заявила об опасности ношения тяжёлой сумки
17 ноября 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/Maryviolet

Врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова заявила, что ношение тяжёлых сумок на плечах может грозить травмами межпозвонковых дисков.
«Если ваша сумка слишком тяжёлая, это приводит к тому, что нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неравномерно. Основной вес давит только на одну сторону позвоночника, из-за чего приходится несколько изгибаться, чтобы перераспределить нагрузку. Это становится причиной изменения походки и приводит к деформации суставов и может стать значительной причиной искривления позвоночника», — пояснила в беседе с Газета.ру Черемисова.

Для профилактики здоровья спины и позвоночника врач рекомендовала отказаться от ношения тяжестей в рюкзаках и сумках и посоветовала брать с собой только самое необходимое.

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Китайские учёные выяснили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом
17 ноября 2023, 14:19

Фото: istockphoto/Witoon Pongsit

Учёные из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) обнаружили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом.
Результаты исследования появились в BMC (BioMed Central). Исследования показали, что рацион питания, где есть продукты, богатые полифенолами (растительными пигментами, содержащимися в овощах) обеспечивает активный иммунный ответ при коронавирусе и облегчает симптомы заболевания.

Китайские учёные хотели выяснить, может ли кофе стать методом профилактики коронавируса. Оказалось, что кофе способен препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов в клетки тела человека. Употребление кофе влияет на активность катепсина L. Это так называемая эндопротеаза (пищеварительный фермент). Чтобы SARS-CoV-2 «присоединился» к клеткам, его спайковый белок (S белок) должен расщепиться катепсином L. Исследователи определили, что употребление кофе блокирует механизм.

Возможно, защитные свойства кофе объясняются содержанием в нём хлорогеновой кислоты (CGA) и психоактивного вещества — кофеина. Такие кислоты способны снижать интенсивность воспалительных процессов в организме и подавлять выработку особых медиаторов, которые вызывают его. Вместе с этим кофеин стимулирует работу иммунной системы.

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#ученые
#китай
#здоровье
#коронавирус
#болезнь
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Психолог назвал первые симптомы деменции и это не проблемы с памятью
Психолог Криз: Изменения в поведении являются первыми симптомами деменции
17 ноября 2023, 14:12

Фото: istock / lucigerma

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз рассказал о самом первом симптоме старческой болезни, который возникает раньше ухудшения памяти и снижения когнитивных способностей. Об этом пишет издание Daily Express.

Эксперт заявил, что обычно люди начинают переживать и ходить к врачам, когда проблемы с памятью уже серьезные. Например, человек может забывать путь до дома или не помнить о разговорах, которые были буквально пару минут назад. Психолог заявляет, что сначала деменция затрагивает поведение и настроение человека, а уже потом влияет на память.

«Важно следить за поведенческими изменениями, такими как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также социальная изоляция, социально неприемлемое поведение, импульсивность и совершение других поступков, которые несвойственны человеку», — заявил Криз.
Он также добавил, что изменения в поведении чаще всего наблюдаются при болезни Альцгеймера, которая является самым распространенным видом деменции. По словам психолога, человек начинает ощущать эмоциональные и психические изменения в себе, при этом сохраняя ясность ума.

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#психолог
#изменения
#эксперт
#память
#человек
#болезни
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Врач Позднякова заявила о риске развития рака лёгких у детей при курении вейпа
17 ноября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/Yana Tikhonova

Врач-педиатр Люберецкой больницы Елена Позднякова заявила, что дети, увлекающиеся курением вейпов, рискуют получить рак лёгких, а также хронический бронхит в дальнейшем. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Зачастую в детскую поликлинику с такими жалобами не обращаются, родители эти факты умалчивают. Проблемы юных курильщиков достаются уже взрослым врачам и имеют для человека серьёзные последствия. Такие диагнозы, как хронический бронхит, язвенная болезнь, онкозаболевания верхних дыхательных путей, в большинстве случаев связаны с курением», – приводит АГН «Москва» слова Поздняковой.

Она добавила, что нахождение ребёнка в компании курильщиков несёт в себе не меньшую опасность для его здоровья.

Тем временем Госдума может принять законопроект о повышении акцизов на 110%на электронные сигареты и вейпы. Как уточняет utro.ru, против введения такого проекта высказались общественные деятели, представители деловых объединений и даже военкоры.

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#болезнь
#родители
#россияне
#опасность
#вейпы
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В Московской области спасли 220 недоношенных детей с недостатком веса
17 ноября 2023, 13:24

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

С начала 2023 года в Подмосковье врачи 220 детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С начала года подмосковные врачи-неонатологи спасли около 3 тысяч детей, которые родились раньше срока.

«<…> Отдельно хочется отметить, что за каждой спасенной детской жизнью стоит целая команда специалистов. С начала года в регионе врачи спасли порядка 3 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 220 с экстремально низкой массой тела – менее 1000 г», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в Московской области работают шесть перинатальных центров, которые оснащены современным оборудованием по выхаживанию детей, которые появились на свет раньше положенного срока.

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#врачи
#светлана стригункова
#подмосковье
#новорождённые
#больницы
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Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить
Психиатр Нурисламов назвал способ отказаться от курения
17 ноября 2023, 10:10

Фото: IStock/Daria Kulkova

Отказаться от курения сложно, потому что люди любят совершать мелкие действия. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов.
По словам специалиста, человек любит делать мелкие действия, которые иногда перетекают в привычку. К такому можно отнести и курение, уверен специалист.
«Человек всегда любит какие-то мелкие действия. Например, грызть ногти, крутить волосы, лезть в карман за пачкой сигарет. Если в кармане её не будет, он побежит в магазин. Человеку кажется, что сигарета ему что-то облегчает, хотя это не так. И из-за этого “облегчения” иногда отказаться от какой-то мелочи тяжелее, чем от чего-то крупного. Например, некоторым легче отказаться от собственной жизни, чем от зависимости», — отметил Нурисламов.
Чтобы отказаться от вредной привычки, нужно заменить её чем-нибудь другим, уверен психиатр.
«Если это делать самостоятельно, то нужно делать это пошагово, заменяя такую привычку чем-то другим, например, общением, встречами и так далее», — заключил он.
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#курение
#человек
#психиатр
#привычки
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Врач-ЛОР Зайцев рассказал, чем закончится хроническая заложенность носа
Оториноларинголог Зайцев: Хроническая заложенность носа приводит к гипертонии
17 ноября 2023, 07:17

Фото: iStock/Yurii_Yarema

Хронический насморк может быть крайне опасен, если его не лечить, рассказал изданию «АиФ» врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Человек привыкает дышать ртом, не догадываясь, что это чревато смертельными осложнениями.
Здесь, как объяснил доктор Зайцев, вступает в действие биологический механизм адаптации: человек привыкает к плохому звуку из-за нарушения слуха, снижения обоняния и плохого восприятия запахов, лучшего вкуса — ровно же самое происходит и с носом: если он не дышит, человек просто начинает дышать ртом, воспринимая всё это как должное.

Заложенность носа, по словам специалиста, может привести к проблемам с дыханием и риску инфекций. А недостаток носового дыхания может вызвать артериальную гипертензию и гипертонию.

«Такое влияние на давление быстро приводит к развитию СОАС (синдрома обструктивного апноэ во сне), при котором дыхательный центр отключается <...> Кроме того, сатурация (показатель насыщения крови кислородом) ухудшается, и со временем эти показатели становятся более опасными», — подытожил Зайцев.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что постоянная заложенность носа может говорить о плохо вылеченных зубах. Она пояснила, что когда воспаление идёт на мягкую часть зуба, на десну, и затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Поэтому и возникает заложенность носа.

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#врачи
#советы
#здоровье
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С врачами подмосковных больниц начнут работать клинические психологи
16 ноября 2023, 21:59

Фото: Минздрав МО

Клинические психологи многопрофильных больниц Московской области со следующего года начнут работать с сотрудниками своей медицинской организации. Они станут проводить тренинги и консультации по рабочим и личным вопросам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В регионе уже сейчас для врачей регулярно проводят тренинги по бесконфликтному общению, стрессоустойчивости и эффективным коммуникациям с пациентами. 
«Со следующего года к этой работе планируется привлечь и клинических психологов на местах. Они хорошо знают коллектив своей больницы, имеют большой опыт. В ближайшее время начнем подготовку к этой работе более 90 клинических психологов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Программу разработали Центр развития компетенций, главный внештатный специалистом Минздрава Московской области по медицинской психологии Ириной Хох и учебный центр НИКИ детства. 
 
Первый тренинг для клинических психологов пройдёт 22 ноября, в День психолога. Подготовку к работе с коллективами больниц все клинические психологи подмосковных многопрофильных больниц пройдут в ближайший месяц. 
 
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#психолог
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#подмосковье
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Врач Тен: Хозяйственное мыло сильно обезвоживает кожу
16 ноября 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Helin Loik-Tomson

Завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила об опасности хозяйственного мыла, которая заключается в том, что оно способно сильно обезвожить кожу.
«Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче, его кислотно-щелочной баланс, в среднем равен 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.

По её словам, при умывании хозяйственным мылом действительно могут наблюдаться прекращения кожных высыпаний из-за его дезинфицирующих свойств, однако при длительном использовании такого мыла сыпь вновь может вернуться в больших объёмах.

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