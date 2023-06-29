Нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от сильного похмелья

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По словам специалиста, восстановиться после употребления большого количества алкоголя и избавиться от похмельного синдрома помогут сорбенты, плотный завтрак, покой и детоксикация. При этом лечиться огуречным рассолом или томатным соком нарколог не рекомендует — так же, как и бездействовать при сильном похмелье.
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