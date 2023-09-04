Нарколог раскрыл, когда при похмелье нужно вызвать врача

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По словам специалиста, когда у человека появляется похмелье, ему могут назначить успокоительные. Это даст возможность поспать и прийти в себя. В этом случае может подойти биологически активная добавка ГАБА - гамма-аминомасляная кислота. Её используют для расслабления, снятия нервного напряжения и стресса, улучшения сна и нормализации давления. ГАБА входит в состав нескольких видов БАДов и лекарств.
«Есть два состояния: первое – это когда человек перестал употреблять, и второе – запойное, когда он не может остановиться. В этом случае можно оборвать процесс, ограничить алкоголь и дать успокоительные. Но в этот момент возникает состояние похмелья – с сердцебиением, с изменяем сердечных ритмов, с хлюпающими предсердиями и желудочками. Это всё очень опасно в плане появления тромбов. Если вы чувствуете ухудшение состояния, нарушение сердечного ритма, тахикардию, слабость, особенно если уже было опохмеление, то следует вызвать врача», — сказал Нурисламов.Читайте также:
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