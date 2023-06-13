Нарколог Холдин рассказал, как предостеречь подростка от сигарет и алкоголя в лагере

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин поделился как предостеречь подростка от влияния сверстников, предлагающих употреблять алкоголь и курить сигареты.
«Главная задача взрослых — научить ребенка говорить «нет» на то, что ему не нравится. Объясните подростку, что он не должен бояться выглядеть «белой вороной», отказавшись, от сигарет или алкоголя. Наоборот — тот, кто имеет свое четкое мнение и позицию, вызывает у окружающих гораздо больше уважения, чем тот, кто соглашается на всё подряд в ущерб своим желаниям», — рассказал Виталий Холдин.В этом возрасте школьникам нужно выделиться из толпы, им очень хочется делать то, что детям нельзя, они стремятся нарушать запреты, а задача родителей объяснить своему ребенку о плюсах здорового образа жизни и негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за появления в его жизни вредных привычек.
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