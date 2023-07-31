Нарколог Холдин рассказал, почему из любителей вейпов не вырастет гений

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал подмосковным родителям как обезопасить своего ребёнка от курения сигарет или вейпов.
Летом у детей появляется много свободного времени, которое они проводят на улице. Именно в этот период существует повышенный риск того, что ребенок может впервые попробовать покурить, выпить алкоголь или попробовать запрещенные вещества, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Задача родителей объяснить своему ребенку о плюсах здорового образа жизни и негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за появления в его жизни вредных привычек.
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«У подрастающего поколения от такого вида курения особенно страдают все системы и органы, начиная от легких и сердца, заканчивая нервной системой. Также заметно снижается память, концентрация внимания, мышление и воображение. Поэтому, если ребёнок хочет выбрать креативную профессию в будущем, развивать мышление и воображение, связываться с вейпами и электронными сигаретами ни в коем случае не стоит», — рассказал Виталий Холдин.
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Алиса Сергиенко