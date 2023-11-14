Нарколог Сараев назвал главную опасность вина из грибов для похудения

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«В этом и есть главная уловка алкоголя, — он вызывает желание употреблять его снова и снова, поэтому люди и становятся зависимыми. Но эта уловка краткосрочная, в дальнейшем человеку приходится платить за эти ощущения плохим самочувствием, сопутствующими заболеваниями, нарушениями в работе системы органов. В данном случае большое значение имеет не столько алкоголь, сколько ингредиенты в его составе, которые усиливают воздействие этанола», — отметил специалист.
Подобные новости в информационном поле могут быть специальным «вбросом», уверен эксперт. Так специалисты изучают рынок для нового или планируемого продукта.
«Тут необходимо предоставить по алгоритму, который существует в науке, с клиническими исследованиями, с доказательной базой очень много информации. Если же у нас пока нет доказательной базы в открытом доступе, значит, это ещё не произошло и люди оценивают просто коммерческие данные, будет ли это в дальнейшем востребовано. На мой взгляд, это всё часть какого-то бизнес-плана», — заключил Сараев.Читайте также:
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