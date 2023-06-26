Нарколог Сараев назвал первые признаки наркомании у детей и подростков

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Понять, что ребенок связался с плохой компанией и начал употреблять наркотики можно через косвенные и прямые признаки.
Косвенные признаки:
- У ребенка резко поменялся круг общения, а среди новых знакомых есть те, кто употребляет наркотики;
- В лексиконе ребенка начали появляться слова, которые он раньше не употреблял. Эти слова вас могут тревожить и наводить на мысль о наркотиках;
- Вы начали замечать резкую смену настроения. Ребенок может быть сначала очень веселым, а потом его настроение становится резко негативным;
- Меняются интересы и пищевое поведение. Ребенок начинает есть слишком много и часто, либо перестает есть вообще.
- Ребенок начал курить, пить алкоголь.
Прямые признаки:
- Вы часто замечаете ребенка в неадекватном состоянии;
- У ребенка появляются порошки неизвестного происхождения и приспособления, которых раньше не было. Вы можете не знать, для чего нужны эти приборы, но у вас могут появиться подозрения в сторону наркотиков.
Что делать:Если вы заметили изменения в поведении ребенка или отметили несколько из выше перечисленных признаков, нужно обратиться к специалисту. В одиночку справиться с наркотической зависимостью сложно.
Это можно сделать, обратившись в центры диспансеризации, а также в частные клиники.