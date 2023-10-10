Нарколог Шуров перечислил самые «пьющие» профессии в России

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Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что в России одними из наиболее пьющих являются силовики.
Он пояснил, что люди этой профессии испытывают повышенный стресс в ходе своей деятельности, из-за чего могут часто выпивать.
При этом, отмечает врач, Россия не является наиболее пьющей страной в мире. Пальму первенства в таком рейтинге одерживают скандинавы, прибалты, молдаване, в то время как россияне в этом плане не входят даже в первую десятку.
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«Управленцы высокого ранга несут большую ответственность, соответственно, тоже выгорают, а для расслабления хватаются за допинги, из которых, как правило, алкоголь вытесняет все остальные. Заканчивается это часто пьянкой в кабинетах», — добавил в беседе с NEWS.ru Шуров.
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Мелисса Тимофеева