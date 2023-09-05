Нарколог Шуров развеял миф о пользе рассола и БАДов при похмелье

Фото: iStock/fizkes
Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что народные средства и БАДы не помогут избавиться от похмелья. Об этом пишет Газета.ru.
По словам специалиста, похмелье — это отравление организма. В таких случаях принято пить рассол или сок, так как они содержат витамины, облегчающие задачу печени.
Однако чудесных способов от похмелья не существует, и чем больше человек выпьет, тем дольше он будет страдать, пока из организма не выйдут все продукты употребления алкоголя, добавил Шуров. При этом БАДы также неэффективны при похмелье, подчеркнул врач.
Читайте также:
Express: Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак
Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже
Назван идеальный письменный стол для школьника
Однако чудесных способов от похмелья не существует, и чем больше человек выпьет, тем дольше он будет страдать, пока из организма не выйдут все продукты употребления алкоголя, добавил Шуров. При этом БАДы также неэффективны при похмелье, подчеркнул врач.
«Я могу на коленке такой БАД собрать и написать, что он лечит от всего и облегчает похмелье. Это всё не работает. Если ты выпил много, ты будешь страдать. Можешь мешок БАД купить, можешь два — страдания тебе гарантированы. Пока не будет выведен яд из организма, ты будешь мучиться. Точка», — цитирует издание слова Василия Шурова.
Читайте также:
Express: Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак
Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже
Назван идеальный письменный стол для школьника
Диана Аванесян