Нарколог Волков развенчал главные мифы об употреблении алкоголя

Фото: iStock/Vicky Gosselin
Специалист назвал ошибочным мнение о том, что алкоголь способен снимать стресс. На самом деле спиртное — это мощный депрессант, пояснил Волков. Некоторые люди употребляют алкоголь на регулярной основе, чтобы уснуть, однако такой сон становится неглубоким и тревожным.
«Важно не забывать, что систематическое употребление даже натурального виноградного вина, несмотря на невысокое содержание этилового спирта в нем, может иметь негативные последствия для организма и привести к алкогольной зависимости», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее врач Мясников рассказал, что инфаркты и микроинсульты могут протекать бессимптомно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».