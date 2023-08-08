Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз

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Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание нервной системы, при котором клетки иммунной системы начинают атаковать нервные окончания. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал, что приводит сначала к легкому онемению конечностей, а затем может привести к параличу, слепоте и смерти. Причиной развития рассеянного склероза ученые считают нарушение нормальной работы иммунной системы в результате проникновения вирусной инфекции. Основным кандидатом специалисты считают вирус Эпштейн-Барр. В таком случае разработка новой вакцины может дать шанс на избавление от болезни, ранее считавшейся неизлечимой.
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