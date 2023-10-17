Nature: в Шотландии нашли способ победить старость

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Эксперты шотландского Университета Глазго совместно с коллегами из американской клиники Мэйо выявили ранее неизвестный механизм старения. Об этом сообщает научный журнал Nature.
Авторы исследования изучили причины воспалительного процесса в повреждённых и старых клетках и предложили метод для того, чтобы его остановить. Учёные пришли к выводу, что митохондрии по причине возрастных изменений или при лечении онкологических заболеваний утрачивают герметичность, высвобождая тем самым ДНК. Это провоцирует воспалительный процесс, ускоряющий процесс старения организма.
Исследователи подчеркнули, что это открывает новые области для изучения и создания новых способов для лечения рака и замедления старения.
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«Мы выяснили, что митохондриальная проницаемость, процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и поврежденных клетках», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян