Ортопед назвал способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте

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Травматолог-ортопед Тимур Исмайылов в беседе с «Лентой.ру» назвал способы сохранения здоровья суставов в зрелом возрасте. Врач заявил, что нужно беречь суставы от чрезмерных нагрузок, следить за весом, заниматься спортом и добавить в рацион питания определенные продукты.
Исмайылов рекомендовал россиянам добавлять в рацион пищу, обогащенную витамином С и клетчаткой. Среди них, например, капуста, горох и отруби. Эти продукты будут крайне полезны тем, кто уже страдает от избыточного веса, так как лишние килограммы дают нагрузку на суставы.
Врач также порекомендовал включить в рацион продукты животного происхождения и БАДы, например глюкозамин из панциря ракообразных, хондроитин из трахеи крупных рогатых животных и хрящей красной рыбы. Полезные вещества можно получать не только из фармакологической продукции, но и из белого мяса, хрящей, холодца и желе, лососевых и осетровых рыб, а также из сливочного и льняного масла.
Также нужно с осторожностью заниматься спортом, в частности, подъемов больших весов, так как большая нагрузка может негативно влиять на суставы.
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Врач также порекомендовал включить в рацион продукты животного происхождения и БАДы, например глюкозамин из панциря ракообразных, хондроитин из трахеи крупных рогатых животных и хрящей красной рыбы. Полезные вещества можно получать не только из фармакологической продукции, но и из белого мяса, хрящей, холодца и желе, лососевых и осетровых рыб, а также из сливочного и льняного масла.
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Алина Юрчак