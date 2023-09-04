Назван идеальный письменный стол для школьника

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Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева заявила, что для сохранения здоровой осанки школьника письменный стол для него должен быть не менее метра в длину.
Кроме этого, столешница должна быть с наклоном.
Врач пояснила, что правильный наклон столешницы поможет снизить нагрузку на позвоночник.
А врач-педиатр Татьяна Кашкина говорила, что вес школьного ранца вместе с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. Масса рюкзака для первоклашек не должен превышать 1,5 кг.
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«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть минимум метр в длину, с достаточным пространством для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением, а ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Григорьева.
А врач-педиатр Татьяна Кашкина говорила, что вес школьного ранца вместе с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. Масса рюкзака для первоклашек не должен превышать 1,5 кг.
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Мелисса Тимофеева