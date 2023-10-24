Эксперты назвали необычный способ оживить интимную жизнь в долгих отношениях

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«В молодости из-за бушующих гормонов было спонтанное желание, но теперь, когда вы взрослые люди, потребуется больше времени и усилий, чтобы поддерживать интерес к сексу», — предупредила Малик.
«Когда мы были моложе, мы планировали время для близости, разве не так? Мы жили отдельно и заранее знали, что в пятницу будет свидание, на котором возможен секс. Все оставшиеся дни проходили в предвкушении и подготовке к этой встрече», — заявила Касперсон.Читайте также:
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