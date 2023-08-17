Назван самый распространенный среди молодежи тип рака

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В общей сложности авторами исследования были проанализированы истории болезней 562 145 молодых людей. Отмечается, что заболеваемость онкологией среди лиц моложе 50 лет выросла настолько, что в 2019 году по сравнению с 2010 годом на 100 000 человек было диагностировано три дополнительных случая.
В настоящее время ученые не могут сказать наверняка, с чем связана эта тенденция, поэтому запланировали еще ряд исследований.
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