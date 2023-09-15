Назван способ снизить артериальное давление без лекарств

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Терапевт Игорь Видяскин заявил, что предотвратить повышение артериального давления можно без приёма медикаментов с помощью специальных физических нагрузок, а также овощей, фруктов и йоги.
«Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Ограничьте в рационе соль и животные жиры. Регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.
Он добавил, что снижению давления способствуют и расслабляющие практики, такие как медитация, дыхательные упражнения.
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