Ученые рассказали, почему вредно пить безалкогольное пиво

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Выяснилось, что в безалкогольном пиве бактерии активно увеличивали свою популяцию, а в слабоалкогольном патогены не размножались или делали это крайне медленно. К примеру, кишечная палочка и сальмонелла смогли выжить и в слабоалкогольном пиве. Листерия оказалась менее устойчивой и через несколько дней уровень бактерий снизился ниже предела обнаружения. Исследования проводились при одинаковой температуре около 4 градусов Цельсия.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил инициативу по запрету алкоголя на фуд-кортах торговых центров.
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