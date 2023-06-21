Названа допустимая сладость для больных диабетом

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Эндокринолог Балашова рассказала, какой аналог сладостей разрешён больным диабетом
Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова заявила, что страдающим от диабета больным рекомендуется сладости заменять таким продуктом, как стевия.
Ранее диетолог Елена Соломатина призвала отказаться в жаркую погоду от трудноперевариваемых белках и жирах, таких как говядина, свинина и баранина, такие продукты выделяют большое количество энергии, человеку становится ещё более жарко. Она также рекомендовала употреблять различные молочные продукты.
«Пациентам с сахарным диабетом мы не рекомендуем употреблять сахарозу в больших количествах, продукты с фруктозой, потому что она неблагоприятно влияет на обменные процессы, предпочтительнее натуральный подсластитель стевия», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Балашова.
Мелисса Тимофеева