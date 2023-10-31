Названа неожиданная причина обострения депрессии

Фото: istockphoto.com/simpson33
«У многих людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. В марте также может быть тяжело, так как ещё нет солнца, погода плохая и ресурсы за зиму кончаются. Но такие люди, как правило, знают о такой своей особенности». — отметила в беседе с NEWS.ru Жесткова.
При проявлении симптомов депрессии врач рекомендовала обратиться к специалисту.
Читайте также:
Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе
Почему осенью грустно: топ — 5 советов, как избежать сезонной хандры
Нейропсихолог объяснила, почему люди глупеют осенью