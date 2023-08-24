Названа неожиданная причина увеличения носа

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«С возрастом у людей нос увеличивается в размерах, но это не рост. Просто хрящевая ткань теряет эластин и коллаген. Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше. Но есть такое заболевание — ринофима, или разрастание кожи. Оно характерно для страдающих алкоголизмом в тяжёлой форме», — отметила в беседе с NEWS.ru Гончарова.
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