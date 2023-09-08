Названа основная опасность виски

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«Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие. Виски получают путем перегонки перебродившего сусла, которое готовится из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи. То есть в каком-то смысле, виски — это шотландский самогон», — добавил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова подчеркнула, что алкоголь является причиной возникновения хронического панкреатита в 70% случаев. Так, употребляя всего лишь 60-80 граммов спирта в день легко спровоцировать развитие этого заболевания.
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