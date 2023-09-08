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Названа основная опасность виски

Хирург Умнов: Виски провоцирует развитие цирроза печени
08 сентября 2023, 20:16
Фото: istockphoto.com/WS Studio

Фото: istockphoto.com/WS Studio

Хирург Александр Умнов рассказал, что виски может спровоцировать развитие панкреатита, цирроз печени, язву желудка, алкогольную кардиомиопатии, аритмию и т.д.

«Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие. Виски получают путем перегонки перебродившего сусла, которое готовится из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи. То есть в каком-то смысле, виски — это шотландский самогон», — добавил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова подчеркнула, что алкоголь является причиной возникновения хронического панкреатита в 70% случаев. Так, употребляя всего лишь 60-80 граммов спирта в день легко спровоцировать развитие этого заболевания.

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#алкоголь
#врач
#нарколог
#заболевания
#здоровье
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Врач Разаренова заявила о положительном влиянии маркировки вредных продуктов
08 сентября 2023, 21:12

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова высказала мнение о том, что маркировка вредных продуктов положительно скажется, в частности, на проблеме ожирения у детей.
Она пояснила, что проблема ожирения у ребёнка зачастую вызвана не только и не столько генетической предрасположенностью, сколько неправильным питанием и незнанием родителей о вредоносности некоторых продуктов.

«В медицинском сообществе проблема неправильного питания давно является социально важной. Неправильное пищевое поведение возникает не только благодаря генетической памяти, но и из-за общей неграмотности населения относительно влияния питания на организм, что приводит к ожирению у населения, в том числе у детей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Разаренова.

По её мнению, маркировка позволит потребителю сделать выбор в пользу другой, более качественной и полезной пищи.

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#здоровье
#мясо
#маркировка
#продукты
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Более 3 млн человек планируют привить от гриппа в Петербурге в этом году
08 сентября 2023, 20:31

Фото: istockphoto.com/Alernon77

Врач-эпидемиолог отдела мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» кандидат медицинских наук Зинаида Калинина заявила, что в 2023 году в Санкт-Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3 240 тыс. человек.
«Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой рекомендовано охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности тех, кто относится к группам риска. Ежегодно в нашем городе от гриппа прививаются до 60% населения. В 2023 году планируется привить 3 240 тыс. человек, что составит 60%», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Калинина.

Такие меры нужны для того, чтобы не допустить эпидемии вируса.

Она добавила, что кроме вакцинации мерами защиты от гриппа являются использование индивидуальных масок, перчаток и антисептиков, соблюдение дистанции и всех мер личной гигиены.
При появлении симптомов гриппа следует вызывать скорую помощь.

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#грипп
#вакцинация
#здравоохранение
#санкт-петербург
#здоровье
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Россиянам объяснили, почему мёд не может заменить лекарства
Врач Константинова: «Витаминов и минералов в мёде гораздо меньше суточной дозы»
08 сентября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/Alena Bogdanova

Врач-терапевт Марина Константинова заявила, что в мёде недостаточно витаминной и минералов для суточной нормы, необходимой организму, поэтому заменить препараты он не может.
«Количество витаминов и минералов в меде гораздо меньше суточной дозы необходимой организму, овощи и фрукты значительно полезнее», — пояснила в беседе с Газета.ру Константинова.

При этом она отметила, что мёд всё же обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также способен обволакивать горло и снижать кашлевой рефлекс.

Врач рекомендовала употреблять мёд в первой половине дня, не смешивая его с другими продуктами.

А вот людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении лучше вовсе отказаться от этого продукта.

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#врач
#питание
#мёд
#лекарства
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В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
В Британии 34 заболевших новым штаммом COVID-19, 28 из них — в доме престарелых
08 сентября 2023, 15:38

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых. Об этом сообщило британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).
Сообщается, что в данный момент врачи проводят работу на месте совместно с представителями властей графства Норфолк для того, чтобы не допустить распространения вируса. Медики госпитализировали пять человек, которые успели заразиться. Данные о летальных исходах не приводятся.

По информации медиков, предварительные выводы о новом штамме делать пока рано, однако он, вероятно, является достаточно заразным.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о повышении заболеваемости коронавирусом на 38% в период с 31 июля по 27 августа.

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#врачи
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#вакцины
#данные
#воз
#человек
#медики
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Раскрыты основные причины отравления шаурмой
Врач Жемчугов рассказал о причинах заболевания
08 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что к отравлению шаурмой, в первую очередь, приводит несоблюдения санитарных норм и мер гигиены при приготовлении продукта со стороны персонала.
«Попадают с рук персонала, не помытых после туалета, при плохо простерилизованных продуктах, нарушениях технологий и сроков хранения», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

Такая халатность, по словам специалиста, может вызвать сальмонеллы, кишечную палочку, стафилококки.

Также бактерии могут попасть на продукт из окружающей среды.

При отравлении рекомендуется обращаться к врачу.

До этого сообщалось, что 23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму. Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области. По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.

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#отравление
#продукты
#здоровье
#врач
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Врач-дерматовенеролог Шиляева рассказала об опасности неправильного ухода за кожей осенью
08 сентября 2023, 14:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Кожа является самым большим органом человека, вес которого достигает несколько килограммов. Она выполняет множество функций: защитную, терморегуляторную, метаболическую, рецепторную, иммунную и другие. Наступает осень, а смена температурного режима в сочетание с сыростью и холодным ветром обуславливает необходимость тщательного ухода за кожей.

Кожа даёт подсказки какие в организме есть проблемы, чтобы увидеть эти подсказки необходимо знать свой дерматологический тип, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — рассказала врач-дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева. 

Тип кожи определить самостоятельно практически невозможно, но наиболее часто встречающийся — это смешанный тип. Также, существуют ещё: нормальный, сухой и жирный. 

«Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата - она будет еще активней вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний», — добавила врач. 

Если вы наблюдаете у себя проблемы с кожей, не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обращаться к квалифицированному врачу.

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#дело
#врач
#больницы
#симптомы
#кожа
#заболевания
#уход
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Подмосковные врачи спасли пациентку с 5-сантиметровым коралловидным камнем в почке
08 сентября 2023, 11:00

Фото: istockphoto / Natali_Mis

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского поступила пациентка 65 лет с жалобами на боли в области поясницы.
В одной из областных больниц пациентке диагностировали камень в почке коралловидный формы, размером 4,5х5 сантиметров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Корраловидные камни представляют сложность при удалении, а у пациентки камень сочетался с аномалией мочеполовой системы. Для проведения сложной операции, женщину перевели в урологического отделения МОНИКИ. 


«Коралловидные камни — это один из самых тяжелых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки. Высокая квалифицированность наших урологов и оснащение отделения современным оборудованием позволили провести малоинвазивную операцию и  полностью удалить камень через прокол менее 1 сантиметра», — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.
Операция проводилась с помощью лучей ультразвука, которые раскалывают камень. Операция прошла успешно.

Появление камней в почках происходит без симптомов, чтобы обезопасить себя, необходимо проходить диспансеризацию или профилактические осмотры регулярно. 

​Самочувствие пациентки хорошее, она выписана ​из отделения. 

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#врачи
#моники
#операции
#болезни
#развитие
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Врач Тихомирова рассказала о пользе физических тренировок для снижения давления
Врач Тихомирова: Физические тренировки помогут снизить давление
08 сентября 2023, 04:23

Фото: iStock/ DragonImages

Эксперт Лиги здоровья нации Мария Тихомирова рассказала, что некоторые физические тренировки помогают снижать артериальное давление. Об этом пишет «КП».
По словам специалиста, одним из самых эффективных способов профилактики и лечения повышенного давления является аэробный тренинг. 

«Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание или бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что для снижения давления могут быть полезны такие изометрические упражнения, как планка или стульчик. Однако они менее изучены, чем аэробный тренинг, предупредила Тихомирова.

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#тренировки
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#здоровье
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Психотерапевт Уханова: Недостаток сна препятствует похудению
08 сентября 2023, 03:32

Фото: iStock/millann

Врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна.
В беседе с РИАМО специалист пояснила, что если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

«Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования», — цитирует издание слова собеседницы.

Уханов отметила, что гормоны, которые вырабатываются во сне, поддерживают нормальный иммунитет, обеспечивают омоложение клеток, запускают процессы регенерации и сжигание жира. Для наилучшего эффекта нужно ложиться спать до полуночи и отказаться от использования гаджетов перед сном, заключила врач.

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